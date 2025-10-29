EE. UU. se compromete a invertir 80.000 millones de dólares en energía nuclear 🗽 Cameco sube un 20 % tras el acuerdo con Westinghouse

La administración Trump ha confirmado un compromiso de más de 80.000 millones de dólares para la compra de reactores nucleares de Westinghouse. Estados Unidos podría adquirir hasta un 8 % de participación accionaria en la compañía una vez que se cumplan ciertos umbrales de rentabilidad, y se contempla una salida a bolsa (IPO) si la valoración de Westinghouse supera los 30.000 millones de dólares antes de 2029.

Las acciones de Cameco subieron un 23,4 %, alcanzando nuevos máximos históricos, impulsadas por su participación del 49 % en Westinghouse.

Mientras tanto, las acciones de uranio australianas avanzaron un promedio del 10 %, lideradas por Boss Energy, Peninsula Energy y Alligator Energy.

El acuerdo impulsa un nuevo ciclo alcista para el sector nuclear

La operación se suma a una serie de catalizadores positivos para el sector nuclear, incluyendo:

El reinicio del reactor Three Mile Island por parte de Microsoft

La inversión de 500 millones de dólares de Amazon en tecnología SMR (reactores modulares pequeños)

El recorte del 19 % en la producción de Cameco

Al mismo tiempo, problemas operativos en Paladin y Boss Energy subrayan la volatilidad continua del mercado del uranio.

EE. UU. invierte en el futuro de la energía nuclear

Las acciones del sector uranio subieron con fuerza este miércoles tras la noticia de que el gobierno estadounidense cerró un acuerdo para construir al menos 80.000 millones de dólares en nuevos reactores nucleares de Westinghouse.

La iniciativa forma parte de un plan más amplio para revitalizar la industria nuclear nacional.

La medida refleja inversiones previas del gobierno en empresas como Intel y U.S. Steel, diseñadas para superar cuellos de botella financieros que han frenado proyectos, a pesar del aumento de la demanda eléctrica impulsada por la inteligencia artificial y la expansión de centros de datos.

En virtud del acuerdo, Estados Unidos actuará como comprador principal de los nuevos reactores, lo que permitirá iniciar los proyectos y adquirir componentes de largo plazo. La estructura de inversión podría otorgar al gobierno hasta un 8 % de participación accionaria en Westinghouse una vez alcanzados los objetivos de rentabilidad. También se considera una salida a bolsa si la valoración de la empresa supera los 30.000 millones de dólares en los próximos años.

Cameco alcanza máximos históricos

Cameco, el segundo mayor productor de uranio del mundo, vio sus acciones subir más de un 20 %, alcanzando niveles récord. La compañía posee un 49 % de participación en Westinghouse, mientras que el restante 51 % pertenece a Brookfield Asset Management y Brookfield Renewable Partners.

El acuerdo entre EE. UU. y Westinghouse también incluye un sistema de reparto de beneficios para los contribuyentes, una vez que los retornos superen los 17.500 millones de dólares, así como la posibilidad de una IPO si la valoración de la empresa rebasa los 30.000 millones antes de 2029.

Tras el anuncio, las acciones de uranio listadas en EE. UU. subieron de forma generalizada:

Denison Mines, Uranium Energy Corp, Ur-Energy y Uranium Royalty Corp avanzaron entre un 5 % y un 20 % en una sola sesión.

Fuente: xStation5

_________________

¿Quieres invertir en el auge de la energía nuclear y aprovechar el impulso del mercado del uranio?

👉 Abre tu cuenta real con XTB y accede a acciones globales como Cameco y Westinghouse con análisis profesional y herramientas avanzadas