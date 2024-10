El algodón prueba la zona de resistencia de 73 dólares antes del informe CoT de hoy 📊

Los futuros del algod贸n est谩n probando la zona de 73 d贸lares por paca, antes del informe de Compromiso de los Comerciantes (CoT) de hoy. Adem谩s, el trigo, el ma铆z y la soja pueden ser vol谩tiles antes o despu茅s del informe. El aumento del precio del petr贸leo deber铆a respaldar los precios del algod贸n (reduciendo la demanda de su sustituto, el poli茅ster), pero, por otro lado, un d贸lar m谩s fuerte no es bueno para el algod贸n

Hasta ahora, el mercado no ha incorporado en los precios tratamientos de est铆mulo particularmente optimistas en la econom铆a china, lo que en teor铆a deber铆a ser un factor positivo para los precios

Todav铆a no est谩 claro cu谩nto da帽o caus贸 el hurac谩n Helene a los cultivos estadounidenses (el informe WASDE del USDA no se publicar谩 hasta el 11 de octubre); Entre bastidores se habla de p茅rdidas de entre 300.000 y 500.000 fardos de cosecha

Actualmente se est谩 formando otro hurac谩n Kirk en el Atl谩ntico y es probable que llegue a la costa este de EE. UU. el domingo

Las malas condiciones meteorol贸gicas para el algod贸n estadounidense (delta del Mississippi, Georgia, Florida) llegaron en el peor momento, es decir, la temporada de cosecha El 煤ltimo informe de CoT indic贸 una mayor indecisi贸n en el mercado del algod贸n; las posiciones de Managed Money indican un aumento de tama帽o similar tanto en posiciones largas como cortas, mientras que los comerciales (hedgers) siguen protegi茅ndose contra las ca铆das de precios. Esta vez, la retirada de una cantidad considerable de posiciones cortas de los comerciales y los gestores de fondos podr铆a ser una se帽al positiva para el algod贸n, anunciando un cambio estructural, antes de (quiz谩s) una nueva tendencia alcista. A lo largo del camino del "rebote" desde el nivel de 67 d贸lares por fardo, el algod贸n ha logrado defender las ganancias varias veces, resistiendo fuertes impulsos a la baja. La zona de soporte psicol贸gico clave es de 70 d贸lares por fardo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5 聽 El 煤ltimo informe de CoT. Fuente: CFTC

