El ALGODÓN sube casi un 1% antes del informe WASDE del USDA de hoy 📈

Los precios del algod贸n en ICE (COTTON) han subido casi un 1% hoy, recuper谩ndose desde la 煤ltima liquidaci贸n. En general, la demanda global no es muy fuerte, sin embargo, los 煤ltimos huracanes en los EE. UU. pueden brindar cierto apoyo a los precios, debido a posibles recortes de producci贸n en los EE. UU., ya que los huracanes Helene y Milton afectaron a los EE. UU. al comienzo de la temporada de cultivos. Por ahora, el progreso de la cosecha de EE. UU. al 6 de octubre fue del 26%, y ahora podemos especular que es de alrededor del 30%. Si hoy el USDA WASDE (programado al mediod铆a, hora del Este) muestra recortes de producci贸n mucho mayores de lo esperado (especialmente en los EE. UU.), podemos esperar que el algod贸n pruebe la resistencia cerca de $ 74- $ 75 con una posible ruptura por encima de esos niveles significativos.

Por otro lado, si las estimaciones de producci贸n no cambian mucho o est谩n en l铆nea con las expectativas de Bloomberg, podemos ver una nueva prueba de los niveles de $ 70. El mercado tambi茅n estar谩 atento a las medidas de est铆mulo chinas, ya que el s谩bado se ha programado una sesi贸n informativa especial sobre el tema: cuanto mayor sea el est铆mulo, mayor ser谩 el impacto en los precios del algod贸n. Deber铆a ser de al menos 3 billones de yuanes, para abordar el mercado del algod贸n y respaldar los precios de manera positiva, mientras que 2 billones pueden incluso percibirse como decepcionantes. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Estimaciones de los analistas de Bloomberg (10) antes del informe WASDE del USDA programado para el mediod铆a, hora del este de EE. UU., (en millones de fardos). Fuente: Bloomberg Finance L.P., USDA WASDE ALGOD脫N (intervalo H1) El algod贸n avanza hoy a pesar del fortalecimiento del d贸lar estadounidense, ya que los operadores apuestan por el riesgo de recortes de producci贸n estadounidenses mayores de lo esperado, afectados por los huracanes Helene y Milton (Florida, Georgia, Luisiana y el delta del Mississippi); posible anuncio de est铆mulo chino el s谩bado. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "