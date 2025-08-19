⛈️ El GAS NATURAL cae 5% por el huracán Erin en el Atlántico y el clima frío en EE.UU.

Los futuros de gas natural Henry Hub en EE.UU. (NATGAS) caen casi 6% hoy, alcanzando mínimos de casi nueve meses. La caída está impulsada por los altos niveles de producción, la ausencia de previsiones de olas de calor en EE.UU. y las expectativas de una menor demanda al inicio de septiembre. Un factor adicional que pesa sobre los precios es la disminución en los volúmenes de gas enviados a las instalaciones de exportación de GNL.

De acuerdo con datos de LSEG, la producción promedio de gas en los 48 estados contiguos de EE.UU. aumentó a 108.5 mil millones de pies cúbicos por día (bcfd) en agosto, frente a los 107.8 bcfd en julio. Los pronósticos meteorológicos indican que las condiciones se mantendrán mayormente normales hasta inicios de septiembre, una perspectiva más fría de lo que se esperaba anteriormente. El caluroso inicio del verano da paso a condiciones más templadas, mientras que los productores han incrementado la producción.

Fuente: NOAA

Las reservas de gas en EE.UU. se encuentran actualmente alrededor de un 6% por encima del promedio estacional, y los analistas proyectan que los niveles de almacenamiento seguirán aumentando a un ritmo más rápido de lo habitual en las próximas semanas. Se prevé que la demanda de gas baje de 110 bcfd esta semana a 105.7 bcfd la próxima semana, una revisión a la baja frente al pronóstico del lunes.

En términos diarios, las entregas de gas a plantas de GNL deberían subir a 15.3 bcfd el martes desde un mínimo de dos semanas de 14.2 bcfd el lunes, tras las reducciones en varias instalaciones, incluida la planta Sabine Pass de Cheniere Energy.

El huracán Erin

Mientras tanto, el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC) pronostica que el huracán Erin en el Atlántico, actualmente cerca de las Bahamas, se moverá hacia el norte y luego hacia el este a lo largo de la costa este de EE.UU. esta semana, sin tocar tierra.

Sin embargo, Erin podría traer condiciones de tormenta tropical el jueves y probablemente refresque las temperaturas a lo largo de la Costa Este.

El NHC estima un 60% de probabilidad de que Erin se fortalezca hasta convertirse en un ciclón dentro de la semana a medida que avanza hacia el oeste. Aunque los huracanes a veces pueden apoyar los precios del gas al interrumpir la producción en el Golfo de México, más a menudo reducen la demanda al cerrar instalaciones de exportación de GNL y cortar la electricidad a millones de hogares y empresas, lo que reduce el consumo de gas en las plantas de energía.

Solo alrededor del 2% de la producción total de gas de EE.UU. proviene del Golfo de México en alta mar, mientras que más del 40% de la electricidad en EE.UU. se genera en plantas alimentadas por gas. Además, los huracanes también pueden contribuir a patrones climáticos más fríos.

Fuente: xStation5

_______

📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí: