El aumento récord del precio del cacao: ¿se convertirán los Papá Noel de chocolate en un lujo?

Aumentos pronunciados en los precios del cacao en la primera mitad de este año generaron temores de que el chocolate se convierta en un bien de lujo en el futuro cercano. Durante años, los precios rondaron entre $2,500-$3,000 por tonelada, pero a finales de 2023, el cacao alcanzó los $4,000. Sin embargo, esto no fue el fin del repunte de precios; el precio se duplicó justo antes de la Pascua de 2024 y luego casi se triplicó para finales de abril. Aunque la situación se calmó brevemente con el inicio de la nueva temporada de cosecha, han resurgido incertidumbres sobre la producción futura. ¿Son estos nuevos récords solo un paso hacia mayores incrementos? ¿Se convertirán los chocolates de Santa en un artículo de lujo en el futuro?

Una Temporada de Pérdidas

La temporada de cosecha 2023/2024 trajo el mayor déficit de la historia debido a una brusca caída en la producción en los países de África Occidental. En Ghana, la producción cayó casi un 50%, mientras que en Costa de Marfil, la disminución alcanzó el 30%. Aunque la demanda de cacao en 2024 fue más baja que el año anterior, la enorme disparidad entre demanda y producción condujo a un fuerte aumento en los precios de las materias primas. Desde principios de año, los precios casi se han triplicado, lo que ha generado incertidumbre sobre el mantenimiento de una alta demanda de chocolate

Gráfico: El déficit de la temporada 2023/2024 fue el mayor de la historia. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

La incertidumbre sobre el futuro se manifestó en una capitulación total de los inversores en el mercado de futuros. Las preocupaciones sobre la oferta y los altos costes de tenencia provocaron una importante caída de la liquidez del mercado. El número de posiciones abiertas cayó a un mínimo de más de 10 años en noviembre, mientras que los inventarios de las bolsas (utilizados por comerciantes y fabricantes de chocolate) cayeron a un mínimo de 20 años. Parece que con las preocupaciones actuales, las acciones podrían caer rápidamente a mínimos históricos.

Gráfico: El número de posiciones abiertas en futuros de cacao ha caído a los niveles más bajos en más de 10 años. Esto significa que la liquidez en este mercado es extremadamente baja, lo que favorece grandes movimientos de precios. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Aunque las existencias en bolsa y las existencias generales son bastante diferentes, cabe mencionar que todas las existencias de granos de cacao en relación con el consumo han caído a solo el 27%. En el pasado, las existencias representaban hasta el 40-50% del consumo anual. Si no se producen más problemas de producción, el cacao podría convertirse en un producto escaso en los próximos 2-3 años.

Gráfico: Las existencias de intercambio han caído a su nivel más bajo en 20 años. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Una temporada de incertidumbre

Después de la desastrosa temporada 2023/24, se esperaba que la producción en Costa de Marfil y Ghana volviera a la normalidad. Los países de África Occidental representan cerca del 75% de la producción mundial de cacao, por lo que los problemas en esta región ejercen presión sobre el mercado global del cacao y el chocolate. La cosecha en la temporada principal, que va del 1 de octubre a marzo, fue muy buena, con entregas a los puertos en Costa de Marfil un 30% superiores al año pasado. En consecuencia, el inicio del cuarto trimestre llevó a una caída significativa de precios. Los comerciantes y fabricantes retrasaron las compras, esperando más caídas de precios. Sin embargo, resulta que la mejora fue solo temporal.

Partes de Costa de Marfil fueron afectadas por fuertes lluvias, lo que resultó en la evacuación de muchas granjas, algunas de las cuales fueron destruidas o sus árboles atacados por enfermedades. Una gran proporción de los granos que llegaron a los puertos nacionales en las últimas semanas estaban mohosos, por lo que, aunque inicialmente fueron aprobados para la entrega, no llegarán a los mercados europeos o estadounidenses. Muchas de las entregas restantes no cumplieron los criterios de calidad. El número de granos por 100 gramos empezó a superar los 100, mientras que solo los lotes que contienen entre 80-100 granos por 100 gramos se clasifican para la entrega.

En otras regiones de Costa de Marfil y Ghana, se observan temperaturas muy altas y sequías, lo que augura malos resultados para la temporada de cosecha intermedia, que comienza en abril. Los procesadores han usado la mayoría de sus existencias y ahora enfrentan la decisión de si esperar más tiempo para precios más bajos o reabastecer existencias ahora a precios récord. La entrada de inversionistas que quisieron esperar altos precios podría significar que no nos detendremos alrededor de los 12,000 puntos. Por otro lado, el mercado de futuros predice que los precios serán más bajos en el futuro. Sin embargo, exactamente las mismas predicciones se hicieron el año pasado, y los precios al contado en el mercado son significativamente más altos que los precios de los contratos actuales cotizados hace un año. La entrada de numerosas entidades al mercado podría significar que los precios no se detendrán en probar los recientes máximos históricos, sino que superarán al menos los $12,000 por tonelada y alcanzarán niveles aún más altos.

¿Se volverán más caros los chocolates de Papá Noel?

Alemania es uno de los mayores productores de chocolates de Papá Noel en el mundo. Solo en 2022, se produjeron casi 170 millones de unidades. La gran mayoría se venden dentro del país, ya que es un regalo muy común durante el Día de San Nicolás o la Navidad. Por otro lado, hasta un 30-40% de los chocolates de Papá Noel están destinados a la exportación. Sin embargo, el consumo de chocolate en sí podría caer, dadas las continuas subidas de precios. El año pasado, se produjeron “solo” 167 millones, mientras que este año se estima que llegarán al mercado 164 millones. Por lo tanto, el mercado se está reduciendo lentamente.

Por supuesto, el aumento en los precios del chocolate no se debe únicamente al precio del cacao en sí, sino también al aumento en los precios de otros productos como la leche y el azúcar. No debemos olvidar los costos de producción, transporte y ventas. Sin embargo, los precios del cacao pesarán cada vez más en el aumento de los precios del chocolate. Los fabricantes en Europa ya en el tercer trimestre no mostraron tanta disposición a comprar como en trimestres anteriores, ya que actualmente deben contratar a precios altos. No obstante, ante la falta de disponibilidad de granos de cacao en los almacenes, tendrán que empezar a comprar a precios altos. Según el CFO de uno de los mayores fabricantes de chocolate del mundo, Mondelez, propietario de marcas como Milka, Oreo y Toblerone, la incertidumbre respecto al futuro de los precios del cacao es muy alta. Según Luca Zaramelli, la compañía está esperando precios más bajos, aunque también debe prepararse para un posible aumento de precios adicional.

¿Esto significa que el chocolate estándar será más caro? No necesariamente. También existe una práctica común entre los fabricantes llamada “shrinkflation”. El precio del producto en sí no cambia, pero su peso se reduce o se utiliza menos materia prima. Aunque el cacao parece difícil de reemplazar, la perspectiva de beneficios corporativos significativamente reducidos parece inaceptable, por lo que ya se están probando otros granos para reemplazar principalmente la manteca de cacao. Además, la proporción de azúcar en los productos mismos podría aumentar en relación con el cacao. En última instancia, los productos en sí mismos pueden no volverse más caros, aunque ciertamente no será el mismo chocolate de alta calidad que aún podemos disfrutar hoy. Por otro lado, un aumento de precios adecuadamente comunicado también podría ser utilizado por los fabricantes para justificar aumentos de precios. Por lo tanto, no se puede descartar que los chocolates de Papá Noel del próximo año puedan tener menos cacao, pero al menos ser más caros.

Gráfico: El precio del cacao ha subido hasta el nivel más alto de la historia, superando los niveles de abril de este año. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB