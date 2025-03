El Banco de Inglaterra mantiene las tasas de interés sin cambios. La libra esterlina frente al dólar estadounidense registra un alza.

Tasa de interés del Banco de Inglaterra: 4,5 % vs. 4,5 % esperado y 4,5 % anterior. Votación del Comité de Política Monetaria (MPC) para mantener la tasa sin cambios: 8 votos a favor vs. 7 esperados y 0 en la reunión previa.

Votación para subir la tasa: 0 votos vs. 0 esperados y 0 en la reunión previa.

Votación para recortar la tasa: 1 voto (BoE Dhingra) vs. 2 esperados y 9 en la reunión previa. El Banco de Inglaterra eleva su previsión de crecimiento del PIB del Reino Unido para el primer trimestre de 2025 al 0,25 % desde el 0,1 % previo, señalando que los datos de enero y febrero de la economía británica estuvieron en línea con las expectativas. BoE Mann ha retirado su petición de un recorte de tasas de 50 puntos básicos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La libra esterlina frente al dólar estadounidense registra un alza después de que el Banco de Inglaterra decidiera mantener las tasas sin cambios, en línea con las expectativas del mercado. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, comentó que las tasas de interés en el Reino Unido siguen una "trayectoria de descenso gradual" y que es apropiado mantener una postura "gradual y cautelosa". Según el banco, las economías avanzadas enfrentan riesgos a la baja y la incertidumbre global ha aumentado desde febrero de 2025, también en el Reino Unido. Además, el Banco de Inglaterra señala que el crecimiento promedio de los beneficios salariales en 2025 se situará entre un 3,5 % y un 4 % interanual, según fuentes. Fuente: xStation5

