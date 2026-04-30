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08:20 · 30 de abril de 2026

El Banco de Inglaterra mantiene los tipos sin cambios

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • El Banco de Inglaterra ha decidido mantener los tipos sin cambios
  • Solo un miembro ha votado a favor de subir tipos

El  Banco de Inglaterra ha decidido mantener el tipo de interés en 3,75%, en línea con las expectativas del mercado. La votación fue 1–8–0:

  • 1 miembro votó a favor de subir tipos,

  • 8 miembros apoyaron mantenerlos,

  • 0 votaron por recortarlos.

El mercado esperaba un resultado 0–9–0, por lo que la presencia de un voto a favor de endurecer la política monetaria sugiere crecientes preocupaciones sobre las presiones inflacionistas.

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