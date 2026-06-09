Resumen Diario: Regresa la venta masiva en Wall Street

- Wall Street volvió a terreno negativo, con el US100 liderando las caídas y el VIX superando los 20 puntos.
- Los mercados siguen atentos a la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán y a una posible reapertura del Estrecho de Ormuz.
- Los datos del IPC y del IPP en EE.UU. serán determinantes para las expectativas sobre la política monetaria de la Fed.
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- Los mercados siguen atentos a la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán y a una posible reapertura del Estrecho de Ormuz.
- Los datos del IPC y del IPP en EE.UU. serán determinantes para las expectativas sobre la política monetaria de la Fed.
Mercado bursátil
- Aunque la sesión estadounidense comenzó con ganancias y un intento de rebote tras las caídas de la semana pasada, el avance de las acciones de compañías de chips se desinfló por completo y los principales índices (liderados por el US100) se desplomaron con fuerza.
- La caída del US100 alcanzó cerca del 4%, mientras que el US500 retrocedió más de un 2%; actualmente, estas pérdidas se han reducido aproximadamente a la mitad.
- El índice de volatilidad VIX se disparó más de un 10%, superando la barrera psicológica de los 20 puntos, lo que señala un fuerte aumento de la ansiedad de los inversores y de la demanda de cobertura para las carteras.
Geopolítica
- El presidente de Estados Unidos anunció que un acuerdo de paz con Irán se encuentra en la "fase final", lo que conducirá a la reapertura del Estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio global.
- Sin embargo, vale la pena señalar que desde el inicio del conflicto, Trump ha anunciado un acuerdo inminente cerca de 40 veces.
- Israel e Irán declararon una suspensión de los ataques mutuos, aunque podríamos volver a enfrentarnos a una escalada de la situación por parte de Estados Unidos.
- Trump indicó que, tras el derribo de un helicóptero de patrulla en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos debe responder a la agresión iraní, lo que provocó un ligero rebote en los precios del petróleo y una profundización temporal de las pérdidas en Wall Street.
Materias primas
- El WTI cayó hoy hasta su media móvil de 200 días, descendiendo por debajo de los 88 USD por barril, mientras que el Brent puso a prueba la zona de los 90 USD por barril. Los calendar spreads cayeron por debajo de los 2 USD, indicando una disminución de las tensiones, aunque los buques siguen sin atravesar el Estrecho de Ormuz.
- El oro está cayendo a su nivel más bajo desde marzo, borrando por completo las ganancias acumuladas este año. Actualmente cotiza en torno a los 4.260 USD, mientras que Citigroup y UBS están reduciendo significativamente sus previsiones para el metal este año.
Divisas
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El deterioro del sentimiento limitó el rebote del par EURUSD, que cotiza alrededor del nivel de 1,1550, justo antes de la decisión sobre tasas de interés del BCE programada para el jueves.
Macroeconomía
- Los inversores están mostrando una extrema cautela antes de la publicación del informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) el miércoles y de la lectura del Índice de Precios al Productor (IPP) el jueves, datos que indicarán si la Reserva Federal (Fed) optará por nuevas subidas de tasas este año.
- Los datos publicados hoy en Estados Unidos mostraron un déficit comercial ligeramente inferior al esperado, situándose en 55.900 millones de USD en abril (el mercado esperaba una ampliación hasta 56.500 millones de USD).
- Las expectativas de subidas de tasas están disminuyendo ligeramente. Actualmente, el mercado descuenta una subida completa de tasas por parte de la Fed este año, mientras que tras los datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) del viernes pasado se descontaban más de 1,2 subidas.
- El superávit comercial de China continúa creciendo con fuerza, registrando un saldo de 105.000 millones de USD en mayo (frente a los 84.800 millones de USD anteriores). Curiosamente, las importaciones están experimentando una aceleración extrema del 27,5% interanual, frente a un crecimiento de poco menos del 20% en las exportaciones.
Empresas
- OpenAI sale a bolsa: Gran parte de la atención del mercado se centró en la noticia de que el creador de ChatGPT presentó de forma confidencial el borrador de registro para una Oferta Pública Inicial (IPO).
- SpaceX en la línea de salida: El mercado también espera con nerviosismo la Oferta Pública Inicial (IPO) del gigante espacial propiedad de Elon Musk, programada para finales de esta semana.
- Adquisición biotecnológica multimillonaria: El gigante farmacéutico británico GlaxoSmithKline (GSK) anunció la adquisición de Nuvalent por 10.600 millones de USD, provocando que las acciones de Nuvalent se dispararan cerca de un 39%.
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