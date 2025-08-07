Leer más

El Banco de Inglaterra recorta los tipos un 0,25% ✂️

08:08 7 de agosto de 2025

La reunión del Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés ha concluido con una reducción de 25 puntos básicos, dejando el tipo principal de préstamo en el 4,0%.

