El Banco de Japón mantendrá los tipos sin cambios

El próximo viernes, el Banco de Japón (BOJ) tomará una decisión sobre los tipos de interés. El último aumento inesperado de 15 puntos básicos hasta el 0,25% provocó una ola de ventas en el mercado bursátil mundial y un fuerte fortalecimiento del yen. Esto fue el resultado del llamado carry trade, que fue posible debido a los tipos de interés negativos de larga data y al debilitamiento continuo de la moneda japonesa. Según fuentes bien informadas relacionadas con el banco central, es poco probable que los representantes del BOJ suban el tipo de interés de referencia desde el nivel actual del 0,25% en la próxima reunión del 20 de septiembre. La razón principal es la reacción negativa del mercado a la anterior subida de tipos en julio y la caída récord del Nikkei 225 el 5 de agosto. El BOJ sigue de cerca los efectos del último ajuste monetario. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los analistas prevén que el Banco de Japón retrase la subida de tipos a diciembre o enero La mayoría de los economistas prevén que el Banco de Japón retrasará el aumento de los tipos de interés hasta diciembre o enero, dependiendo de las condiciones económicas y financieras. Esta postura está respaldada por la opinión del vicegobernador Shinichi Uchida de que el banco evitará los aumentos de los tipos durante los períodos de inestabilidad financiera. Actualmente, el mercado estima que hay solo un 51% de probabilidades de que el Banco de Japón suba 25 puntos básicos en su reunión del 24 de enero de 2025, lo que haría más probable otro aumento de 10 puntos básicos. Además, el 1 de octubre se elegirá a un nuevo primer ministro de Japón, aunque no se esperan grandes cambios en la política monetaria. El USD/JPY se sitúa por debajo de sus máximos de julio El tipo de cambio del USD/JPY se encuentra actualmente un 11,50% por debajo de sus máximos de principios de julio de 2024. El tipo de cambio se está consolidando en torno a la zona de soporte de 142,0000 a 145,0000. La volatilidad en el par puede ser excepcionalmente alta la próxima semana. Por un lado, conoceremos la decisión y el fundamento del BOJ, y por otro, es probable que la Fed inicie un ciclo de recortes de tipos de interés. Actualmente se ha descontado un recorte de 25 puntos básicos, pero los mercados pueden anticipar más flexibilización. Por lo tanto, es posible que después de que se publique la decisión, veamos un fortalecimiento del USD. Si el BOJ mantiene los tipos, el tipo de cambio del USD/JPY puede subir. De lo contrario, una caída del tipo de cambio por debajo de 140,0000 podría empujar los precios a la siguiente zona de soporte en 138,0000.

