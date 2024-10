Banco de Japón (BoJ)

El Banco de Japón es el banco central de Japón, inaugurado en 1882 en Tokio.

- El Banco de Japón es el banco central de Japón, inaugurado en 1882 en Tokio, Japón. - El Gobernador del Banco de Japón es Haruhiko Kuroda. ¿Cuáles son los objetivos del Banco de Japón? Los objetivos del BoJ están establecidos en las Actas del Banco de Japón, y exponen los siguientes objetivos: - “Emitir billetes y llevar a cabo el control monetario y de divisas.” - “Asegurar el asentamiento de fondos de manera fluida entre bancos y otras instituciones financieras, contribuyendo al mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero." ¿A qué afecta las decisiones del BoJ? Las decisiones tomadas por el BoJ afectan principalmente a las divisas relacionadas con el JPY y el JAP225. Por eso es muy importante seguir las decisiones sobre el interés. Si quiere saber más sobre por qué los bancos centrales incrementan o reducen los tipos de interés, puede obtener más información aquí.

