El Banco de Noruega rebaja los tipos de interés 📌

05:34 18 de septiembre de 2025

Como se esperaba, el Banco de Noruega ha reducido los tipos de interés del 4,25% al ​​4,0%. El banco proyecta que, en los próximos años, el ritmo de los recortes de tipos será más lento de lo sugerido en junio. Lo más probable es que se trate de un recorte por año durante los próximos tres años.

El Banco de Noruega apuesta por una política restrictiva 

La inflación en Noruega ha disminuido, pero aún supera el objetivo del 2%. Se espera que vuelva a su objetivo solo en 2028. La política monetaria se mantiene restrictiva para evitar que la inflación se estabilice por encima del objetivo durante demasiado tiempo o que la economía se enfríe excesivamente.

La tasa hipotecaria proyectada se sitúa por encima del 4,5% para finales de 2028. Se espera que el desempleo aumente ligeramente, mientras que la producción se acerca a su potencial y el crecimiento económico para 2025 parece más sólido de lo previsto anteriormente.

El recorte de tipos acometido por el Banco de Noruega se describe como una "flexibilización cautelosa", cuyo objetivo es no sobrecargar el mercado laboral y, al mismo tiempo, apoyar el retorno de la inflación al objetivo a medio plazo.

Existen riesgos significativos relacionados con el comercio internacional, la incertidumbre global y el crecimiento salarial, que podrían afectar la trayectoria de futuros recortes de tipos. La próxima decisión de política monetaria se tomará en noviembre de 2025.

Se trata claramente de un recorte de política monetaria restrictiva. El Banco de Noruega señala un ritmo más lento de flexibilización monetaria: un recorte en cada uno de los próximos tres años. Inicialmente, la corona noruega se debilitó frente al dólar, pero ahora observamos una caída continua.

