El Banco Mundial recorta las proyecciones de crecimiento del PIB de EE. UU. 📌 Fuerte lectura del índice NFIB

El Banco Mundial ha recortado su previsión de crecimiento del PIB de Estados Unidos para 2025 en 0.9 puntos porcentuales, situándola en 1.4% interanual, y en 0.4 puntos porcentuales para 2026. El índice del dólar estadounidense (USDIDX) registra una ligera caída del 0.1% en la jornada. Los datos del índice NFIB , publicados hoy, reflejan una mejora en el sentimiento de los pequeños empresarios estadounidenses . La lectura de mayo se ubicó en 98.8 , frente a 96 y 95.5 en los registros anteriores, lo que podría indicar que la economía de EE. UU. mantiene su fortaleza.

Por otro lado, las ventas en grandes cadenas departamentales crecieron un 4.7% interanual en mayo, según datos de Redbook. En abril, el crecimiento interanual había sido del 4.9%.

Una encuesta entre economistas proyecta un crecimiento del PIB del 1.4% en 2025 y del 1.5% en 2026. Además, más del 60% de los encuestados espera al menos dos recortes de tasas de interés este año. De los 105 economistas consultados, 59 anticipan que la Reserva Federal comenzará a recortar en septiembre.

