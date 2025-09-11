El BCE mantiene sin cambios los tipos de interés 🚩

Los tipos de interés en la eurozona se mantuvieron sin cambios en 2,15% por parte del BCE, en línea con lo esperado y sin variación respecto a la reunión anterior. Los mercados no contemplaban otra posibilidad. En su comunicado, el Banco señaló que las perspectivas de inflación se mantienen, en términos generales, iguales a las de la última reunión.

El tipo de depósito se mantuvo en 2%, nivel en el que la inflación parece estar estabilizándose. Según el comunicado del Banco, las previsiones de inflación no han cambiado de forma significativa; se ajustaron levemente al alza (2,1% para 2025 vs. 2,0% en junio; 1,7% para 2026 vs. 1,6% previsto en junio).

Al mismo tiempo, los inversores esperan que la Reserva Federal de EE. UU. recorte las tasas en 50 puntos básicos este año (64 de 107 encuestados), mientras que un grupo menor incluso descuenta hasta 75 puntos básicos de recorte hacia finales de año (40 de 107 respuestas), según la última encuesta económica.