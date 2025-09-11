El BCE mantiene sin cambios los tipos de interés 🚩

Los tipos de interés en la eurozona se mantuvieron sin cambios en 2,15% por parte del BCE, en línea con lo esperado y sin variación respecto a la reunión anterior. Los mercados no contemplaban otra posibilidad. En su comunicado, el Banco señaló que las perspectivas de inflación se mantienen, en términos generales, iguales a las de la última reunión.
El tipo de depósito se mantuvo en 2%, nivel en el que la inflación parece estar estabilizándose. Según el comunicado del Banco, las previsiones de inflación no han cambiado de forma significativa; se ajustaron levemente al alza (2,1% para 2025 vs. 2,0% en junio; 1,7% para 2026 vs. 1,6% previsto en junio).
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Al mismo tiempo, los inversores esperan que la Reserva Federal de EE. UU. recorte las tasas en 50 puntos básicos este año (64 de 107 encuestados), mientras que un grupo menor incluso descuenta hasta 75 puntos básicos de recorte hacia finales de año (40 de 107 respuestas), según la última encuesta económica.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "