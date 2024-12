El bitcoin extiende su caída en un 2,00% hasta los 98.000 dólares ✂️

Bitcoin cae hoy un 2,00%, cayendo por debajo de la barrera de los 100.000 dólares. La caída continúa a pesar de la venta masiva dinámica de ayer tras la decisión de la Fed. En el mercado de criptomonedas, el sentimiento durante las últimas 24 horas no ha sido muy positivo. Entre los principales factores que respaldan la fuerte oferta actual se encuentran: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Caídas en el mercado en general después de la conferencia de la Fed de ayer, durante la cual Powell adoptó un tono más agresivo y apuntó a una postura más restrictiva de la Fed en 2025. Teóricamente, todo indicaba tal giro, pero los mercados parecían imperturbables.

El acuerdo de El Salvador con el FMI, que implica fuertes limitaciones a la política pro-criptomonedas del país. El Salvador recibió un acuerdo de préstamo de 1.400 millones de dólares del FMI con la condición de que acepte restringir sus políticas sobre Bitcoin. Según el acuerdo, El Salvador permitirá a las empresas aceptar voluntariamente Bitcoin como medio de pago, al tiempo que garantiza que los impuestos se seguirán pagando exclusivamente en dólares estadounidenses, no en BTC. Para el sector público, las transacciones y compras que involucren Bitcoin estarán limitadas.

Alto suministro sostenido de inversores a largo plazo. Bitcoin ETF (D1 intervalo) Fuente: xStation 5

