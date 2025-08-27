El Bitcoin regresa a los 110.000$

En las últimas dos semanas, el Bitcoin ha experimentado una notable corrección de más del 10%, mientras que Ethereum ha estado subiendo. Bitcoin cotiza actualmente en los 110.500 dólares, lo que hace que el próximo movimiento en su precio sea crucial. Para recuperar las subidas, los alcistas necesitan tomar el control y defender niveles superiores a los 110.000$. De lo contrario, podría esperarse una nueva corrección hacia la zona de 100.000 dólares.
Precio del Bitcoin
Las recientes entradas de ETFs no han respaldado el precio de Bitcoin. La demanda se ha calmado, y la atención de los inversores se ha centrado en Ethereum. Sin embargo, cabe destacar que no estamos observando ventas masivas, sino más bien una estabilización en los niveles actuales.
