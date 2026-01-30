El Bitcoin se enfrenta a una nueva amenaza dentro de la Fed

El Bitcoin amplía sus caídas hacia la zona de 81.000 dólares, regresando a los mínimos locales recientes a medida que aumenta la probabilidad de que Kevin Warsh sea elegido como nuevo presidente de la Fed.

Los mercados de predicción han incorporado rápidamente a Warsh como el claro favorito, fortaleciendo al dólar estadounidense y presionando nuevamente a las criptomonedas. Su reputación como defensor de una política monetaria más restrictiva, un balance de la Fed más reducido y unos tipos de interés reales más altos ha inquietado a los inversores, que suelen ver a Bitcoin como un beneficiario de condiciones financieras laxas. A medida que aumentaron sus probabilidades, la criptomoneda cayó al rango de 81.000–82.000 dólares, perdiendo más de un 3%.

Antecedentes históricos

La reputación “hawkish” de Kevin Warsh proviene en gran medida de su etapa en la Junta de la Reserva Federal durante la crisis financiera de 2008–2009, cuando advirtió repetidamente sobre riesgos inflacionarios incluso mientras la economía se deslizaba hacia la deflación y el aumento del desempleo. Tras la quiebra de Lehman Brothers, Warsh argumentó que la Fed no debía abandonar su vigilancia sobre la inflación.

Es esta trayectoria la que hace que los mercados asocien hoy su posible regreso con tipos de interés reales más altos, un balance de la Fed más pequeño y menor liquidez —condiciones generalmente desfavorables para activos como Bitcoin, que tienden a comportarse mejor en periodos de dinero barato.

¿Qué opinión tiene Kevin Warsh sobre Bitcoin?

Kevin Warsh también ha sido escéptico respecto a los excesos especulativos alimentados por políticas monetarias laxas —una categoría en la que en ocasiones ha incluido a las criptomonedas. Aunque no es abiertamente contrario al Bitcoin, ha criticado públicamente su volatilidad y el auge de los activos digitales durante periodos de fuerte estímulo monetario.

¿Sigue Warsh manteniendo las mismas opiniones?

Esta vez, sin embargo, la situación podría ser diferente por varias razones:

El presidente de la Fed no actúa solo: las decisiones se toman en el conjunto del FOMC, y las votaciones recientes bajo Powell han mostrado desacuerdos internos significativos. La presión política dentro de la administración Trump probablemente favorecerá recortes de tipos y políticas pro‑crecimiento, independientemente de quién lidere la Fed. Warsh podría suavizar su postura hawkish si las condiciones financieras se endurecen demasiado o aumentan los riesgos de recesión. La economía actual es estructuralmente distinta a la de 2008: con mayores niveles de deuda, más sensibilidad a los tipos y un sistema financiero que reacciona mucho más rápido a los cambios de liquidez.

Aunque la reputación de Warsh explica la venta actual de Bitcoin, el impacto a largo plazo de su enfoque podría ser menos restrictivo de lo que el mercado teme hoy.

Avance legislativo en cripto bajo la sombra del nuevo favorito para la Fed

Al mismo tiempo, Estados Unidos avanza hacia un marco regulatorio claro para las criptomonedas. Un comité del Senado ha aprobado el proyecto de ley de estructura de mercado más completo hasta la fecha, con el objetivo de definir claramente las responsabilidades de supervisión entre agencias como la SEC y la CFTC, y sustituir la actual “zona gris” legal por reglas operativas concretas para las empresas de activos digitales.

El mayor punto de fricción siguen siendo las stablecoins —en concreto, si las empresas cripto deberían poder ofrecer rendimientos o recompensas similares a intereses sobre los saldos. Los bancos temen que esto pueda drenar depósitos y amenazar la estabilidad financiera. Para desbloquear la situación, la Casa Blanca celebrará la próxima semana una reunión de alto nivel con grandes bancos, firmas cripto, grupos del sector y legisladores para buscar un compromiso.

Cotización del Bitcoin

La caída de hoy ha llevado a Bitcoin nuevamente hacia los mínimos locales de hace dos meses. Esta es una zona clave que los alcistas deben defender para recuperar el siguiente nivel de soporte en torno a los 86.000 dólares.