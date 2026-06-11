El Bitcoin sube un 3% antes de la publicación de los datos del IPP de EE. UU.

Bitcoin intenta hoy una recuperación tentativa, ganando más de un 3% antes de la publicación de los datos del Índice de Precios al Productor (IPP) de EE. UU. Las criptomonedas encontraron cierto respiro tras el informe del IPC estadounidense de ayer, que ofreció a los inversores un alivio, al menos temporal, después de que el IPC subyacente aumentara un 0,2% intermensual, por debajo del pronóstico de consenso del 0,3%.
Curiosamente, Bitcoin mostró poca correlación con Wall Street, donde las acciones cerraron ayer con caídas generalizadas. A pesar de la fuerte corrección del Nasdaq 100, la criptomoneda logró recuperarse hasta alcanzar los 63.000 dólares. Si los datos del IPP de hoy se ajustan a las expectativas o son inferiores, Bitcoin podría extender su recuperación.
Por otro lado, un aumento mayor de lo esperado en los precios al productor podría socavar el panorama inflacionario, algo moderado y tranquilizador, creado por la publicación del IPC de ayer. En ese escenario, Bitcoin podría tener dificultades para recuperar el impulso alcista, particularmente en un contexto de elevados rendimientos de los bonos y un dólar estadounidense que sigue fortaleciéndose.
Precio del Bitcoin
Fuente: xStation5
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