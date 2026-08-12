El precio del barril de Brent muy cerca de los 90 dólares

Los precios del petróleo reaccionaron poco a las declaraciones de una fuente iraní de alto rango que afirmó que actualmente no existen conversaciones para prorrogar el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos. La ausencia de un movimiento significativo en los precios del crudo parece indicar que los inversores siguen esperando una desescalada gradual de las tensiones en Oriente Medio, a pesar de las últimas noticias.

Al mismo tiempo, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha vuelto a revisar significativamente al alza sus estimaciones históricas sobre la demanda mundial de petróleo, y la magnitud de estas revisiones muestra que el consumo ha sido considerablemente más fuerte de lo que se había estimado anteriormente.

Ahora se estima que el consumo mundial de petróleo en 2025 fue de 104,8 millones de barriles diarios , unos 300.000 barriles diarios por encima de la estimación anterior.

Aún más significativa es la revisión respecto a las estimaciones de hace un año: la evaluación actual de la AIE sitúa la demanda de 2025 hasta 1,1 millones de barriles diarios por encima de la estimación realizada entonces.

A pesar de la sustancial revisión al alza de la demanda, la AIE sigue estimando que el mercado petrolero registró un exceso de oferta en 2025, con una producción media de aproximadamente 106,3 millones de barriles diarios .

Ahora la AIE espera que el consumo mundial de petróleo alcance aproximadamente 105,7 millones de barriles diarios en 2027. Esta cifra ya supera los 105,6 millones de barriles diarios que, hace tan solo un año, la agencia esperaba que representaran el máximo de la demanda mundial de petróleo en 2029.

Las sucesivas revisiones indican que la demanda mundial de petróleo está demostrando ser más resistente de lo previsto anteriormente. En nuestra opinión, esto debilita el argumento de que el consumo mundial de petróleo se encuentra ya muy cerca de alcanzar un máximo estructural. Los futuros del petróleo vuelven a cotizar cerca de los 90 dólares por barril.

Precio del barril de Brent

Fuente: xStation5