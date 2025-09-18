El Bitcoin supera los 117.000 dólares

El Bitcoin sube un 1,1% intradía, superando los 117.000 dólares, impulsado por las expectativas de un cambio más moderado en la postura de la Reserva Federal. El dólar se ha debilitado y los mercados prevén otros 50 puntos básicos de recortes de tipos este año, junto con una mayor flexibilización el próximo.

El candidato de Trump, Miran, sugirió que los tipos deberían bajar al 3% este año, ofreciendo una guía sobre cómo podría ser la política monetaria estadounidense el próximo año.

Esto implica que la oferta monetaria global (M2) probablemente aumentará, mientras que los activos con correlación negativa con el dólar, incluido Bitcoin, deberían beneficiarse. También es una de las razones por las que el mercado no está preocupado por un inminente "fin del ciclo alcista de las criptomonedas", que, a juzgar por ciclos anteriores, normalmente se esperaría a finales de otoño de este año.

También es una de las razones por las que el mercado no está preocupado por un inminente "fin del ciclo alcista de las criptomonedas", que, a juzgar por ciclos anteriores, normalmente se esperaría a finales de otoño de este año. Las señales moderadas de la Fed, combinadas con un debilitamiento gradual (en lugar de pronunciado) del mercado laboral, podrían impulsar las entradas de capital en los ETFs de Bitcoin, que recientemente han renovado el interés institucional. Por otro lado, cualquier caída en Wall Street podría volver a presionar a Bitcoin. Si los datos del mercado laboral estadounidense indicaran una desaceleración brusca y repentina, podríamos ver al menos una reacción de aversión al riesgo a corto plazo en los mercados, impulsada por la menor probabilidad de un "aterrizaje suave" de la economía estadounidense.

Precio del Bitcoin

Al observar el gráfico se aprecia que el precio del Bitcoin ha estado subiendo en los últimos días, manteniéndose por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días (línea naranja). El escenario base por ahora es una prueba de la zona de los 120.000$, donde previamente se observó una mayor oferta.

Fuente : Plataforma de XTB