Leer más
06:45 · 21 de noviembre de 2025

¿Hacia dónde se dirige la cotización de Ethereum?

VETH.DE
ETN
-
-

Los precios de las criptomonedas siguen bajo una presión notable, algo que se aprecia claramente en la gráfica de Ethereum. El precio ha caído desde los 5.000$ hasta los 2.700$ en tres meses. En el gráfico diario se aprecia una ruptura a la baja del soporte clave en 2.850$, lo que sugiere una continuación de la tendencia bajista. Si la venta masiva continúa, el siguiente objetivo de la oferta podría ser la zona de los 2.190$, correspondiente al mínimo del 22 de junio. Por otro lado, para considerar un posible retorno al alza, el precio tendría que superar los 2.850$, pero en esta etapa solo se trataría de una señal correctiva, no de un cambio de tendencia.

Precio de Ethereum

 
  • Fuente : Plataforma de XTB
  • Gráfica de Ethereum con velas diarias

En el gráfico de 4 horas observamos una tendencia bajista y la formación de un nuevo mínimo durante la sesión de hoy. Sin embargo, si el mercado corrige, la primera resistencia significativa se sitúa en los 3.060$, resultado de un mínimo local anterior y varias reacciones del precio. Una corrección mayor podría, a su vez, empujar el precio hacia la media móvil de 100 períodos, que actualmente se encuentra en los 3.270$ y que ha mantenido la tendencia bajista durante un tiempo prolongado.

Precio de Ethereum

 
  • Fuente : Plataforma de XTB
  • Gráfica de Ethereum con velas de 4 horas

 

21 de noviembre de 2025, 10:21

Bitcoin sigue cayendo y se encamina a su peor mes desde 2022
21 de noviembre de 2025, 10:19

Solana se desploma a su nivel más bajo en 5 meses: ¿qué viene para SOL?
21 de noviembre de 2025, 09:23

⌚Boletín Diario de Mercados
21 de noviembre de 2025, 05:22

El Bitcoin se hunde casi un 5%

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo