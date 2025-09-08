El CAC 40 sube un 0,6% mientras comienza la votación de confianza al primer ministro Bayrou 📈 🇫🇷

Los futuros sobre el CAC 40 suben un 0,6% mientras comienza la votación de confianza sobre el actual primer ministro centrista François Bayrou. El mercado parece haber descontado por completo la posible caída del actual gobierno y una mayor inestabilidad política en Francia, incluida la eventual disolución de la Asamblea Nacional apenas un año después de las últimas elecciones. Tanto figuras de derecha como de izquierda, incluidas Marine Le Pen, Éric Ciotti y Cyrielle Chatelain, se han opuesto al primer ministro Bayrou. François Bayrou anunció que dimitiría mañana si se rechaza el voto de confianza. El presidente Emmanuel Macron convocó una reunión de gobierno para las 8:30 p.m. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Puntos clave del discurso del primer ministro francés: Bayrou subrayó el riesgo de un exceso de deuda, calificando el control del gasto como una cuestión de “vida o muerte” y advirtiendo sobre una posible quiebra nacional si Francia continúa financiando el gasto corriente con deuda.

Enfatizó la carga que supone el aumento de la deuda pública sobre las finanzas y su impacto negativo en las generaciones futuras.

Rechazó el propuesto impuesto Zucman, alegando la necesidad de proteger la inversión privada y evitar la fuga de capitales, al tiempo que sugirió la posibilidad de una contribución focalizada por parte de los individuos más acaudalados. Fuente: xStation5

