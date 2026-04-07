El cacao cae 7% ante un dólar más fuerte y una demanda debilitada

Los futuros de cacao en ICE (COCOA) caen cerca de 7% hoy, retrocediendo a niveles no vistos desde inicios de marzo, por debajo de 3.000. La materia prima cotiza actualmente en torno a $3.000 por tonelada, lo que representa más de 3,5 veces menos que hace un año y cerca de cuatro veces por debajo del máximo alcanzado en diciembre de 2024.

El principal factor detrás de la caída es una mejor cosecha de lo esperado en África Occidental, la principal región productora de cacao. La mejora en las condiciones de oferta ha obligado a los analistas a revisar a la baja los déficits previamente proyectados para la temporada 2025/26, lo que genera presión adicional sobre los precios, especialmente en el mercado de futuros.

Los precios también se ven presionados por una menor demanda de fabricantes de alimentos. Durante el período de precios récord, muchas compañías redujeron el contenido de cacao en sus productos y ajustaron sus formulaciones para reducir costos. Los efectos de estos cambios siguen siendo visibles en la actualidad.

A pesar de la caída en los precios de la materia prima, los precios del chocolate en tiendas aún no han bajado. Esto se debe en gran parte a contratos de largo plazo firmados a precios mucho más altos, así como a la reticencia de los fabricantes a volver rápidamente a formulaciones anteriores, lo que implicaría costos adicionales.

Como resultado, el mercado se mantiene en una fase típica de transmisión de precios rezagada, donde la caída en los precios de materias primas no se traduce inmediatamente en menores precios para el consumidor final. En el corto plazo, una baja significativa en los precios del chocolate es poco probable.

Las condiciones climáticas en Costa de Marfil siguen siendo menos favorables para la cosecha intermedia de cacao. En la mayoría de las regiones productoras no se registraron lluvias la semana pasada, y los agricultores señalan una creciente necesidad de humedad para sostener el desarrollo del cultivo, que se extiende de marzo a agosto.

Aunque el país ha entrado oficialmente en su temporada de lluvias, las precipitaciones se mantienen por debajo de lo esperado por el mercado. En la práctica, esto genera riesgo de un desarrollo más lento de las vainas durante los meses clave de mayo a agosto, pese a la presencia de múltiples frutos en distintas etapas de crecimiento.

Los mayores déficits de lluvias se han registrado en regiones clave como Soubre, Agboville, Divo, Abengourou, Daloa, Bongouanou y Yamoussoukro. En algunas de estas zonas, las precipitaciones han estado significativamente por debajo del promedio de cinco años, aumentando la presión sobre las condiciones de las plantaciones.

Los agricultores también destacan un deterioro en la humedad del suelo, especialmente en las zonas centrales y centro-occidentales del país. Esto es relevante para el mercado, ya que Costa de Marfil sigue siendo el mayor productor mundial de cacao, y las condiciones climáticas locales pueden trasladarse rápidamente a expectativas globales de oferta.

Por ahora, las cosechas se mantienen moderadas, aunque los agricultores esperan mejoras a partir de mayo. El escenario base contempla una mayor oferta en las próximas semanas, aunque dependerá en gran medida del retorno de lluvias más regulares.

Junto con la demanda, el clima podría volver a ser un factor clave para los precios del cacao. Si el déficit de lluvias persiste, podría limitar la recuperación de la cosecha intermedia y aumentar la sensibilidad del precio a riesgos de oferta. Por otro lado, la demanda sigue siendo débil, mientras que las presiones inflacionarias globales podrían aumentar la sensibilidad de los hogares a los precios, lo que convierte la destrucción de demanda en un riesgo relevante para la tendencia futura del precio, incluso considerando el riesgo climático.

COCOA (gráfico H1)



Fuente: xStation