El cacao rebota un 2,5% y supera los $9.100, apoyado por la debilidad del dólar estadounidense 💵

Los futuros del cacao (COCOA) est谩n superando hoy a todas las dem谩s materias primas agr铆colas que se negocian en las bolsas ICE y CBOT. Tras caer por debajo de los $9.000 por tonelada en dos ocasiones, los compradores han recuperado este nivel clave, empujando los precios hacia los $9.100 y poniendo a prueba los recientes m谩ximos locales. La debilidad del d贸lar estadounidense contin煤a respaldando el impulso alcista en el mercado del cacao, y la mejora de las condiciones clim谩ticas en 脕frica no ha sido suficiente para sostener una correcci贸n. La depreciaci贸n del d贸lar ha generado una posible cobertura de posiciones cortas en contratos de cacao. Fundamentales mixtos en el mercado del cacao El panorama general de los fundamentos del mercado del cacao sigue siendo mixto: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Las mejoras clim谩ticas en 脕frica Occidental han beneficiado los cultivos de cacao en Costa de Marfil y Ghana , lo que podr铆a aumentar la oferta.

Hershey y Mondelez reportaron una ca铆da en las ventas del primer trimestre , citando los altos precios del cacao y los aranceles como factores que afectan la demanda de los consumidores.

Los inventarios de cacao supervisados por ICE en puertos de EE.鈥疷U. repuntaron a un m谩ximo de siete meses , lo que indica mejores niveles de suministro .

Las exportaciones de cacao de Nigeria aumentaron un 24% interanual en marzo , lo que incrementa las preocupaciones por la oferta global .

Problemas de calidad en la cosecha intermedia de Costa de Marfil han llevado a que algunos procesadores rechacen granos de cacao .

Las exportaciones de cacao de Costa de Marfil se desaceleraron, con un aumento menor en comparaci贸n con meses anteriores, lo que genera preocupaciones sobre la oferta.

La demanda mundial de cacao mostr贸 resiliencia , con las moliendas del primer trimestre en Norteam茅rica, Europa y Asia cayendo menos de lo esperado . No obstante, las acciones del principal procesador global Barry Callebaut (BARN.CH) siguen en m铆nimos de varios a帽os.

Rabobank pronostica una ca铆da del 9% en el rendimiento de la cosecha intermedia de Costa de Marfil debido a lluvias tard铆as.

La Organizaci贸n Internacional del Cacao (ICCO) proyecta un super谩vit mundial de cacao de 142.000 toneladas m茅tricas para 2024/25 , el primero en cuatro a帽os . En la temporada 2023/24, el d茅ficit fue de 441.000 toneladas m茅tricas , el mayor en m谩s de 60 a帽os.

El pron贸stico de la cosecha de cacao en Ghana se redujo en un 5% debido a los desaf铆os clim谩ticos, lo que respalda los precios. An谩lisis t茅cnico (Intervalo M30) El gr谩fico muestra un potencial cruce alcista de los indicadores MACD y RSI cerca de niveles de sobrecompra. Los precios han superado las medias m贸viles EMA50 y EMA200, lo que sugiere un retorno a las tendencias alcistas en el mercado. El rebote tambi茅n est谩 respaldado por una formaci贸n de doble suelo en torno a los $8.500 por tonelada. Adem谩s de los contratos de cacao, el caf茅 tambi茅n est谩 registrando subidas. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "