El cacao registra un alza del 2% desde su nivel más bajo en 20 meses 🍫

El cacao alcanzó su nivel más bajo en 20 meses durante la sesión de hoy en Londres.

Los futuros del cacao (COCOA) rompen una racha bajista de cuatro jornadas, encontrando soporte en la media móvil exponencial de 200 semanas (EMA200, línea negra).

Los precios del cacao en la Bolsa de Londres repuntaron hoy desde un mínimo de 20 meses (actualmente: +2%), aunque la mejora en las perspectivas de oferta probablemente mantendrá la presión sobre el precio de la materia prima. Según una encuesta de Bloomberg, la estabilización de las condiciones climáticas en África Occidental y la mayor inversión de los productores en cultivos más amplios podrían generar un excedente de cacao cercano a las 186.000 toneladas en la próxima temporada.

🌍 El repunte del cacao refleja la recuperación del mercado de materias primas.

El cacao (COCOA) ha mantenido una tendencia bajista constante durante ocho semanas, lo que ha llevado al RSI en el marco temporal semanal (W1) a territorio de sobreventa.

Fuente: xStation5