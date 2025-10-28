Las ganancias trimestrales impulsan las ganancias de las acciones estadounidenses

La temporada de resultados trimestrales confirma la sólida salud del mercado bursátil estadounidense.

Entre las empresas del S&P 500 que ya han presentado sus resultados, casi el 70% de los ingresos superaron las previsiones de los analistas, y hasta el 85% de las empresas reportaron ganancias superiores a las esperadas, un nivel de sorpresas no visto en aproximadamente cuatro años. Estos resultados demuestran que las empresas están gestionando eficazmente los desafíos macroeconómicos, como el aumento de los costos de las materias primas, las interrupciones en la cadena de suministro y las presiones inflacionarias, a la vez que mantienen el impulso de crecimiento en áreas clave de sus operaciones.

En los próximos días, la atención de los inversores se centrará en las empresas restantes del Mag7: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet y Meta. Los resultados de estas empresas influyen significativamente en los índices bursátiles y reflejan en gran medida la salud general de los sectores de tecnología e innovación. Las sorpresas positivas en este segmento podrían respaldar niveles récord del S&P 500 y el Nasdaq 100, mientras que unos resultados más débiles podrían aumentar la selectividad del mercado y provocar correcciones en las valoraciones de las empresas más sensibles a los ciclos económicos.

Al mismo tiempo, los inversores siguen de cerca la decisión de la Fed, un factor clave que afecta la confianza del mercado. Los precios actuales implican un recorte de tipos de aproximadamente 25 puntos básicos, lo que genera un optimismo cauteloso, especialmente en el sector tecnológico y en las empresas que dependen de la financiación para el crecimiento. Por otro lado, cualquier señal de mantenimiento de una política monetaria restrictiva o de una presión inflacionaria continua podría provocar correcciones y una mayor selectividad en las inversiones.

En resumen, los próximos informes de las empresas más grandes, incluyendo el Mag7, junto con la decisión de la Fed, serán factores clave que determinarán la dirección del mercado bursátil en los próximos días. Los inversores deberían combinar el análisis de beneficios trimestrales con el seguimiento de la política monetaria, los indicadores macroeconómicos y las señales técnicas para evaluar qué segmentos del mercado tienen mayor potencial de crecimiento y dónde se justifica una mayor cautela.

US500 (H1)

Los futuros del S&P 500 muestran una tendencia alcista clara y estable, que continúa desde mediados de octubre. El precio se mueve dentro de un canal ascendente bien definido, lo que indica un predominio de los compradores y una entrada constante de demanda. Las EMA 15, 50 y 100 confirman la fortaleza del mercado, con la EMA a corto plazo manteniéndose por encima de los promedios a largo plazo, lo que indica la durabilidad de la tendencia. El RSI, en torno a 71, sugiere una ligera sobrecompra, que podría conducir a una corrección o consolidación a corto plazo, pero no amenaza la tendencia general. El precio actual cerca del límite superior del canal indica la posibilidad de una pausa temporal, aunque los alcistas aún controlan el mercado.



Noticias corporativas: