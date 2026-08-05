El acuerdo sobre Ormuz está más cerca

El estrecho de Ormuz podría reabrirse a la navegación durante los próximos días. Según las últimas informaciones de prensa, que citan a un alto funcionario del Golfo, actualmente se considera que la probabilidad de alcanzar un acuerdo con Irán antes del viernes está prácticamente equilibrada. También ha surgido una señal clave desde Teherán: Irán y Omán ya habrían acordado el trazado geográfico de la ruta a través del estrecho. Esto sugiere que las conversaciones podrían estar pasando de declaraciones generales a acuerdos operativos más concretos.

Sin embargo, en esta etapa no se trata de un acuerdo político amplio entre Estados Unidos e Irán. En cambio, el foco parece estar en un acuerdo limitado y temporal que abarque las normas de navegación y las medidas de seguridad en la región. Las negociaciones siguen siendo difíciles, ya que Irán busca mantener su influencia sobre las condiciones que regulan el tránsito por el estrecho. El acuerdo definitivo todavía no ha sido confirmado oficialmente.

Los mercados están reaccionando con relativa calma a estos acontecimientos. El crudo Brent se mantiene por debajo de los US$80 por barril, lo que sugiere que los inversionistas están comenzando a incorporar en los precios la posibilidad de una desescalada y una reducción de los riesgos de interrupciones en el suministro mundial de petróleo.

Fuente: xStation5