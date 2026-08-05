Oro supera los 4.200 USD ¿Tocó fondo?

- El precio del oro retoma el vuelo y rompe la barrera psicológica de los 4.200 USD por onza tras semanas de consolidación. ¿Estamos ante la confirmación de un suelo técnico definitivo o es solo un impulso pasajero impulsado por la volatilidad macroeconómica?
- En este análisis en vivo evaluamos los catalizadores de este movimiento: el comportamiento de los rendimientos de los bonos, la presión sobre el dólar global y los niveles técnicos clave que definirán si el metal precioso busca nuevos máximos históricos.
- Un contenido imprescindible para inversores que buscan anticipar flujos de capital, comprender la dinámica de las materias primas y tomar decisiones informadas en el mercado.
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Mercados a Observar Hoy: AUDJPY , COPPER y GOLD (05.08.2026)
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (05.08.2026)
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