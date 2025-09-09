El cacao sube un 2,7% tras rebotar desde mínimos de 10 meses 📈

Los futuros de cacao negociados en ICE registran hoy un alza superior al 2%, después de una fuerte ola vendedora que llevó los precios a alrededor de 7.100 USD, donde se activó un soporte técnico. Sin embargo, si el impulso alcista no logra sostenerse y el precio cae nuevamente por debajo de la media móvil exponencial de 50 días (EMA 50) en torno a los 7.200 USD, podríamos ver un movimiento hacia los 6.500 USD por tonelada.
Los datos recientes del Commitments of Traders (COT) muestran que los grandes especuladores están incrementando sus posiciones cortas, mientras que los operadores comerciales solo las están reduciendo ligeramente. Comentarios de grandes compañías, incluyendo Mondelez, apuntan a que la próxima temporada de cosecha podría traer una mejora significativa en el equilibrio entre oferta y demanda.
Fuente: xStation5
