El café cae un 2 % presionado por una mayor oferta esperada desde Vietnam 📉

Los futuros del caf茅 (COFFEE) registran una ca铆da superior al 2 % hoy, impulsada por crecientes preocupaciones sobre un posible excedente de oferta. Seg煤n los 煤ltimos datos de Marex, las existencias globales de caf茅 en la temporada 2025/26 podr铆an superar la demanda en 1,2 millones de sacos. Marex estima que la producci贸n global de caf茅 para la temporada actual alcanzar谩 los 170,7 millones de sacos, con un consumo global de 170,5 millones de sacos. Para 2025/26, la producci贸n aumentar铆a a 172 millones de sacos, impulsada principalmente por una recuperaci贸n en Vietnam, donde la producci贸n se proyecta en 29,8 millones de sacos, un aumento de 2,2 millones en comparaci贸n con 2024/25, a pesar de los problemas clim谩ticos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Mientras tanto, se espera que la producci贸n de Brasil disminuya en 1,5 millones de sacos, cayendo a 64 millones, mientras que el consumo global aumentar铆a levemente a 170,8 millones de sacos, lo que resultar铆a en un modesto super谩vit de oferta. Como resultado, los futuros del caf茅 est谩n cayendo tanto en Nueva York como en Londres. Los datos de ICE muestran que los inventarios de Ar谩bica y Robusta han alcanzado sus niveles m谩s altos en una semana y un mes, respectivamente, lo que a帽ade mayor presi贸n al mercado. Factores adicionales de presi贸n en el mercado del caf茅 1. Posible ca铆da de la demanda global Marex advierte sobre una posible reducci贸n de la demanda global de caf茅 debido al aumento de precios .

advierte sobre una posible debido al . En Brasil , el consumo podr铆a debilitarse, mientras que en EE.UU. y Europa , el crecimiento de la demanda sigue siendo limitado .

, el consumo podr铆a debilitarse, mientras que en , el crecimiento de la demanda sigue siendo . JDE Peet鈥檚, uno de los mayores comercializadores de caf茅, ha aumentado los precios hasta un 30 %, lo que ha llevado a una ca铆da superior al 3 % en sus acciones (JDEP.NL). 2. Posibles aranceles a la importaci贸n en EE.UU. Un factor de riesgo adicional para el mercado del caf茅 es la posible imposici贸n de aranceles en EE.UU. .

para el mercado del caf茅 es la . La National Coffee Association (NCA) est谩 evaluando los efectos de las medidas comerciales propuestas por la administraci贸n Trump, que podr铆an afectar el comercio con Canad谩 y M茅xico. Es importante destacar que Starbucks tuesta caf茅 para cientos de tiendas canadienses en instalaciones dentro de EE.UU., lo que refleja la fuerte integraci贸n de la cadena de suministro de caf茅 en Am茅rica del Norte. M茅xico sigue siendo un proveedor clave de caf茅 para EE.UU., exportando un promedio de m谩s de un mill贸n de sacos anualmente .

sigue siendo un proveedor clave de caf茅 para EE.UU., exportando un promedio de . El presidente de la NCA , Bill Murray , ha solicitado que el caf茅 sea excluido de las posibles medidas arancelarias , advirtiendo que estas podr铆an afectar a tres de cada cuatro consumidores estadounidenses .

, , ha solicitado que el caf茅 sea , advirtiendo que estas podr铆an afectar a . La incertidumbre en el mercado aumenta, especialmente si se ampl铆an las restricciones comerciales a otros pa铆ses sudamericanos, que son algunos de los principales proveedores de caf茅 de EE.UU. Hasta ahora, Trump solo ha mencionado brevemente a Brasil en el contexto de los aranceles, pero el tema podr铆a resurgir en futuras negociaciones comerciales. COFFEE (D1) El contrato de futuros de caf茅 Ar谩bica ha roto por debajo de su l铆nea de tendencia alcista, lo que se帽ala presi贸n bajista con un posible retroceso hacia la EMA50 (l铆nea naranja) en el corto plazo. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "