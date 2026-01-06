El cobre rompe máximos históricos y ahora pone a prueba la zona donde se decide todo

El cobre ha entrado en una fase que no se ve todos los días. En apenas unos meses ha pasado de moverse con cierta parsimonia a romper máximos históricos por encima de los 13.000 dólares por tonelada, acelerando un rally que se ha intensificado desde octubre y que ha obligado a muchos traders a reajustar el mapa mental del mercado. Cuando un activo llega a estas zonas, el precio deja de ser solo un reflejo de oferta y demanda inmediata y pasa a convertirse en una mezcla de narrativa, miedo a quedarse fuera y ajustes forzados de posicionamiento.

La ruptura no ha sido casual ni limpia del todo. El movimiento se ha apoyado en problemas reales de oferta, con interrupciones en grandes complejos mineros como Grasberg en Indonesia y con nuevas tensiones en Chile, donde la huelga en Mantoverde vuelve a recordar lo frágil que es el equilibrio del suministro global. A esto se suma el envejecimiento estructural de muchas minas, un factor que el mercado suele ignorar hasta que el precio lo pone encima de la mesa. El resultado es un rally casi continuo que ha llevado al cobre a encadenar récord tras récord en pocas semanas.

Desde el punto de vista del trading, lo interesante no es tanto el máximo alcanzado como la reacción posterior. Tras marcar zonas por encima de 13.300 dólares, el precio ha mostrado caídas rápidas, violentas, típicas de un mercado donde parte del movimiento viene explicado por compras defensivas y por el miedo a posibles aranceles impulsados por la administración de Donald Trump, que han incentivado el adelantamiento de importaciones hacia Estados Unidos. Cuando ese flujo se frena, aunque sea de forma puntual, el mercado corrige con la misma intensidad con la que subió.

La zona de 13.000 dólares se convierte ahora en un nivel psicológico y operativo clave. No porque sea un número redondo sin más, sino porque coincide con el área donde el mercado ha pasado de euforia a toma de beneficios. Aquí es donde se decide si la corrección es solo un ajuste dentro de una tendencia fuerte o el inicio de algo más profundo. En términos de lectura de precio, perder esta zona con continuidad abriría la puerta a una fase de consolidación más amplia. En cambio, rebotes claros y sostenidos desde este nivel reforzarían la idea de fortaleza estructural, incluso aunque el camino vuelva a ser irregular.

Conviene no olvidar el trasfondo macro. El cobre sigue siendo un termómetro de la actividad económica global, especialmente en sectores ligados a energía, infraestructuras y tecnología. Que el precio esté en estos niveles dice mucho sobre las expectativas a medio plazo, pero también eleva el riesgo de movimientos bruscos ante cualquier noticia que afecte al crecimiento o a la política comercial.

En resumen, el cobre ha hecho lo difícil, romper máximos históricos, y ahora entra en la parte incómoda, la de demostrar que esos precios se pueden sostener. Para el trader, el foco está claro: observar cómo se comporta el precio alrededor de los 13.000 dólares, sin anticipar giros ni perseguir rupturas tardías. En mercados tan tensos, la paciencia suele ser una posición tan válida como cualquier operación.

COPPER (Gráfico H1)

Fuente: xStation5

_______

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

_______

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí