El cobre roza los 12.000 dólares por tonelada: récord anual y bancos anticipan más subidas

Bancos como Citigroup y Goldman Sachs refuerzan el sesgo alcista: se proyectan nuevas ganancias para 2026, en un contexto de márgenes de fundición comprimidos y riesgo de más interrupciones.

La avalancha de metal hacia EE. UU. para adelantarse a posibles aranceles de importación está elevando la presión sobre el suministro fuera de ese mercado.

El cobre se acercó a los 12.000 dólares por tonelada tras marcar un nuevo récord, impulsado por tensiones comerciales , oferta ajustada e interés estructural por la demanda a largo plazo.

El motor inmediato: metal rumbo a EE. UU. para anticiparse a aranceles

Uno de los catalizadores más directos ha sido la avalancha de cobre hacia EE. UU., con el objetivo de adelantarse a posibles aranceles de importación. Este movimiento está alterando los flujos comerciales y plantea un riesgo claro: que el resto del mundo quede expuesto a un desabastecimiento, elevando la competencia por unidades disponibles y presionando los precios al alza.

Interrupciones imprevistas y el “factor IA”

El avance de este año también se vio impulsado por interrupciones imprevistas de minas y por el creciente interés alrededor del uso del metal en la infraestructura para la inteligencia artificial. En paralelo, los inversores han aumentado su exposición al cobre a través de futuros y acciones mineras, incluso en un contexto de reveses generalizados en la producción.

Los precios han aumentado más de un tercio como consecuencia de dislocaciones comerciales e interrupciones en minas, un cóctel que ha reforzado el sentimiento alcista del mercado y ha aumentado la sensibilidad de los precios ante cualquier noticia adicional sobre suministro.

Pronósticos para 2026: bancos refuerzan el sesgo alcista

El mercado ya cuenta con varios pronósticos optimistas para 2026. Citigroup Inc. señaló que los precios podrían alcanzar los 13.000 dólares por tonelada para el segundo trimestre, apoyados en la competencia por trasladar metal hacia las costas estadounidenses. Por su parte, Goldman Sachs Group Inc. destacó recientemente al cobre como su metal predilecto para el próximo año.

Estas proyecciones se apoyan en la idea de que, si la oferta no se normaliza con rapidez y los flujos siguen tensionados por factores comerciales, el mercado podría mantenerse ajustado por más tiempo del esperado.

Fuente: xStation 5

Señales de estrés en la cadena: tarifas de procesamiento en mínimos históricos

Una señal especialmente relevante de la presión sobre el suministro aparece en el negocio del mineral y su procesamiento. Las negociaciones para los contratos anuales de suministro de mineral resultaron en un acuerdo para que las fundiciones recibieran cero dólares por tonelada como tarifas de procesamiento, lo que marca la tarifa más baja registrada.

Fundiciones bajo presión: cierres, recortes y más riesgo de interrupciones

Con márgenes de procesamiento desplomados, algunas fundiciones ya se han visto obligadas a cerrar o reducir producción. Además, nuevas interrupciones podrían incrementar las tensiones sobre el suministro de metal refinado que se negocia en la LME y en otras bolsas de futuros, un punto clave porque el estrés en el refinado puede terminar trasladándose con fuerza a los precios del metal disponible.

Últimos movimientos del mercado: cobre y otros metales

En la Bolsa de Metales de Londres (LME), el cobre subió un 0,3% hasta los 11.923 dólares por tonelada a la 1:00 p. m. (hora local). El níquel avanzó un 1,8%, mientras que otros metales se mantuvieron estables o con sesgo a la baja.