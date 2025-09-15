El crecimiento del PIB supera expectativas en Perú, pero el desempleo sigue elevado

Perú publicó este lunes dos indicadores clave que permiten evaluar el pulso de su economía. Por un lado, el Producto Interno Bruto (PIB) interanual de julio sorprendió positivamente al superar las proyecciones del mercado. Por otro, la tasa de desempleo mostró una leve mejora respecto al mes previo, aunque aún se mantiene en niveles altos, reflejando la persistencia de problemas estructurales en el mercado laboral.

PIB: moderación frente al mes anterior, pero mejor de lo esperado

El crecimiento del PIB en julio fue de 3,41% interanual, cifra que superó con claridad el consenso de los analistas, que esperaba un 2,5%, aunque quedó por debajo del resultado de junio, cuando la economía había avanzado un 4,52%.

La desaceleración intermensual obedece principalmente a la normalización de la base de comparación, ya que en junio se había registrado un crecimiento atípicamente alto.

Aun así, el dato es considerado positivo, ya que refleja un mayor dinamismo en sectores clave de la economía peruana, como la minería, la manufactura y el comercio interno, que aportaron significativamente al desempeño del mes.

Mercado laboral: leve mejora, pero sin cambios estructurales

La tasa de desempleo en agosto se situó en 6,0%, lo que representa una ligera mejora frente al 6,1% del mes anterior y también respecto al consenso de mercado, que anticipaba un 6,1%.

Sin embargo, el indicador sigue siendo alto en términos históricos, lo que evidencia que la recuperación del mercado laboral peruano aún es incompleta. Persisten señales de rigideces estructurales, como la informalidad elevada y la limitada absorción de empleo formal en sectores de mayor productividad.

La mejora marginal ofrece un alivio temporal, pero no cambia la percepción de que el mercado laboral continúa rezagado respecto al repunte de la actividad económica.

La economía avanza, pero el empleo sigue siendo el desafío

Los últimos datos económicos de Perú ofrecen un panorama mixto. Mientras el PIB sorprende positivamente, reforzando la confianza en la resiliencia de sectores estratégicos como la minería y la manufactura, el mercado laboral continúa evidenciando debilidades que limitan el impacto del crecimiento sobre el bienestar social.

En este contexto, la política económica deberá mantener un equilibrio entre estímulo y consolidación fiscal, combinando medidas que fortalezcan el crecimiento con acciones específicas para reducir el desempleo y mejorar la calidad del empleo en el país.

