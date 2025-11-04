Los futuros apuntan a una apertura bajista en Europa

- El yen japonés se fortalece, impulsado por la demanda de activos refugio.
- Los futuros apuntan a una apertura a la baja en Europa
Las bolsas asiáticas avanzan hacia un cierre teñido de rojo, con el Nikkei 225 cayendo un 0,36%, el Kospi de Corea del Sur un 1,6% y el Shanghai Composite un 0,19%. El contraste lo vemos en el Hang Seng de Hong Kong, que sube 2 décimas. A pesar del optimismo en torno al auge tecnológico impulsado por la IA, los inversores se mantienen cautelosos ante el aumento de las valoraciones y las señales de la Reserva Federal sobre la política de tipos de interés.
El Banco de la Reserva de Australia mantiene su tipo de interés oficial en el 3,6%, en línea con las expectativas, haciendo hincapié en que parte del aumento de la inflación en el tercer trimestre fue temporal. En los mercados europeos, los futuros apuntan a una apertura débil, con los del Euro Stoxx 50 cayendo un 0,8% tras el incremento en la sesión de ayer. El yen japonés se fortalece, impulsado por la demanda de activos refugio.
Los eventos de hoy en el calendario macroeconómico incluyen una conferencia de prensa del Ministro de Hacienda británico, Reeves, que podría anunciar la ruptura del compromiso de no aumentar el impuesto sobre la renta. A esto se suma la publicación de los resultados trimestrales de Phillips, Evonik, Ferrari, BP, AMD, Supermicro, Marathon, Pfizer y Uber, que serán decisivos en la fluctuación de los índices.
