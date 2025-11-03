El EUR/USD sube tras los datos del ISM en EE. UU. 💡

Conclusiones clave El EUR/USD sube tras la publicación de los datos del ISM

Estados Unidos – Datos ISM de octubre Empleo en manufacturas ISM: actual 46,0; anterior 45,3

Índice de nuevos pedidos ISM: actual 49,4; anterior 48,9

PMI manufacturero ISM: actual 48,7; previsión 49,4 ; anterior 49,1

Precios pagados ISM: actual 58,0; previsión 62,4; anterior 61,9 Los datos del ISM manufacturero de EE. UU. muestran señales mixtas, con mejoras modestas en el empleo y los nuevos pedidos. Sin embargo, el subíndice de precios pagados registró una lectura claramente inferior a lo esperado, lo que ha impactado en los mercados. Como resultado, el euro gana terreno frente al dólar, ya que la debilidad en el componente de precios refuerza las expectativas de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en el corto plazo.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "