El crudo vuelve a tomar impulso, pero el mercado exige confirmaciones

El petróleo ha vuelto a ganar tracción tras varios días de alta volatilidad, en un movimiento donde la geopolítica vuelve a mandar más que los inventarios. El Brent se mueve ya en la zona de 63 dólares, mientras el WTI cotiza alrededor de 59 dólares, después de encadenar dos sesiones muy sólidas y cerrar la semana con avances del 3% en Brent y más de un 2% en WTI.

El detonante inmediato ha sido el aumento de la prima de riesgo geopolítico. Por un lado, las protestas en Irán empiezan a preocupar seriamente al mercado. Los disturbios en Teherán y otras grandes ciudades, junto con un apagón nacional de internet, han reactivado el miedo a interrupciones de producción en uno de los grandes productores de Oriente Medio. No hace falta que el crudo iraní desaparezca del mercado, basta con que el riesgo aumente para que los precios reaccionen.

A esto se suma un frente que el mercado sigue digiriendo: Venezuela. Estados Unidos ha dejado claro que pretende controlar el sector petrolero venezolano tras la captura de Nicolás Maduro. En los próximos días, Washington se reúne con grandes petroleras y casas de trading para decidir cómo colocar hasta 50 millones de barriles acumulados por PDVSA en inventarios, en un contexto de embargo reforzado y cuatro petroleros incautados recientemente. Chevron, Vitol o Trafigura compiten por esos contratos, y el mercado está pendiente de cómo se venda y a dónde vaya ese crudo.

El tercer elemento de tensión llega desde Europa del Este. Rusia ha vuelto a atacar infraestructuras energéticas en Ucrania, utilizando misiles hipersónicos según fuentes militares rusas. Aunque el impacto directo sobre las exportaciones rusas aún es limitado, el riesgo de contagio al flujo energético sigue ahí y mantiene viva la prima de riesgo.

Ahora bien, el mercado no compra el escenario alcista sin matices. Los inventarios globales están aumentando, y varios análisis insisten en que existe exceso de oferta estructural en el primer tramo de 2026. Ese es el principal freno a una subida más limpia y sostenida del crudo. Si el conflicto en Irán no escala y Venezuela termina colocando su petróleo sin grandes sobresaltos, el rebote podría perder fuelle.

Desde el punto de vista del trading, el gráfico del WTI ha enviado una señal clara. La ruptura del nivel clave de 57 dólares en WTI activó posiciones alcistas, y el precio ya se ha construido por encima de 58, con extensión hacia zonas superiores. Mientras el mercado sea capaz de mantenerse por encima de este rango, el sesgo sigue siendo alcista y se favorecen estrategias largas. La clave ahora no es tanto subir rápido, sino consolidar.

En resumen, el crudo sube porque el mundo vuelve a ser incómodo, no porque falte petróleo. Mientras el precio se sostenga por encima de los niveles recientemente superados, el mercado seguirá dando el beneficio de la duda a los alcistas. Pero con inventarios al alza, cualquier relajación en Irán o Venezuela puede devolver rápidamente la realidad al gráfico. Aquí no hay épica: hay riesgo, niveles y paciencia.

Fuente: xStation5

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

