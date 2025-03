⏬ El crudo WTI cae casi un 1%

Ucrania acepta implementar un alto el fuego parcial, Rusia no atacará la infraestructura energética 📄🖋️ El precio del crudo retrocede considerablemente tras las ganancias iniciales en la primera parte de la sesión, luego de conocerse la noticia de un acuerdo de alto el fuego parcial en Ucrania. Se dice que Rusia ha aceptado, como parte del alto el fuego parcial, no atacar la infraestructura energética de Ucrania. Esto, por supuesto, señaló un progreso sustancial en las negociaciones. En su última declaración, Zelensky indicó que se está implementando un alto el fuego parcial. No obstante, las negociaciones entre Ucrania y Rusia, mediadas por EE.UU., actualmente no abordan cuestiones territoriales. El alto el fuego se aplicará al movimiento en el mar Negro y a la infraestructura energética. Al mismo tiempo, Ucrania indica que el movimiento de buques militares rusos fuera de la parte oriental del mar Negro se considerará una violación de los términos del alto el fuego parcial. El acuerdo para abstenerse de atacar infraestructura energética se hizo para el 18 de marzo y debe permanecer en vigor durante 30 días. Estamos a la espera de una declaración oficial de EE.UU. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El crudo WTI retrocede alrededor del 1% durante el día y casi un 1.5% desde el máximo diario. Actualmente, el precio del petróleo ya ha caído por debajo del nivel de los 69 dólares por barril. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "