El DAX 40 cae 1,8% y toca mínimos de junio 📉

Los futuros sobre el índice bursátil alemán DAX 40 retroceden más de un 1,8% hoy, cayendo a niveles no vistos desde la segunda mitad de junio de 2025. El RSI señala capitulación, al descender por debajo del nivel de 20.
La ola vendedora está siendo impulsada por las aseguradoras y bancos alemanes. Incluso Rheinmetall (RHM.DE) cedió casi un 1% en la jornada, a pesar de la recomendación de compra de Bank of America, que destacó una adquisición naval y fijó un precio objetivo en 2.225 EUR por acción.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "