El Dax 40 cede terreno por tensión geopolítica

Hoy reina el pesimismo en los mercados financieros europeos. El Dax 40 han bajado más de un 0,4%, mientras que el Euro Stoxx 50 ha caído más de un 0,8%. Los contratos delCAC 40 y el MIB 40 también presentan un rendimiento bajo, con caídas de casi un 0,9% y un 0,8%, respectivamente. El mercado reacciona así a la próxima serie de reuniones sobre un posible alto el fuego en Ucrania. El calendario macroeconómico para el resto del día permanece vacío; por lo tanto, los inversores centran toda su atención en la visita de los principales políticos europeos a la Casa Blanca.

Volatilidad observada actualmente en el mercado europeo en general. Fuente: xStation



El Dax 40 ha perdido un 0,4% durante la sesión de hoy y se encuentra muy cerca de los niveles de soporte definidos por las medias móviles exponenciales de 25 y 50 días (las líneas verde y morada en el gráfico, respectivamente). En este momento, ambas medias parecen representar un sólido soporte que podría mantener la tendencia alcista, pero cabe recordar que los próximos días podrían ser cruciales para los mercados europeos.Fuente: xStation

Noticias de compañías:

Rheinmetall (RHM.DE) sube más del 3% hoy. Esto se debe a las conversaciones de paz en curso sobre el conflicto en Ucrania. Además, el precio de las acciones de la compañía se ve impulsado por las conversaciones entre Trump y la Unión Europea sobre defensa, lo que podría traducirse en un aumento de los pedidos para las empresas de defensa.

Fuente: xStation

El Grupo RENK (R3NK.DE) está subiendo casi un 2,5% tras confirmar una sólida cartera de pedidos y un margen operativo estable a pesar del difícil entorno geopolítico. Además, la compañía se beneficia de la confianza de los inversores, que siguen de cerca las conversaciones de los países europeos con la administración estadounidense sobre la paz en Ucrania y las cuestiones de seguridad en el continente. Renk, como proveedor de soluciones especializadas para la industria de defensa, podría beneficiarse del potencial crecimiento de la demanda relacionado con la intensificación del conflicto y el aumento de la cooperación transatlántica en defensa.

Fuente: xStation

Novo Nordisk (NOVOB.DK) aumentó más del 5% tras la aprobación de la FDA para el uso del fármaco Wegovy en el tratamiento de la esteatohepatitis no alcohólica (MASH). Esta decisión, sin duda, abre nuevas oportunidades para la compañía al ampliar su cartera con medicamentos para pacientes con enfermedades hepáticas.

Fuente: xStation

Vestas (VWS.DK) ha subido más de un 15% hoy, respaldado por cambios legislativos favorables en EE. UU. Al mismo tiempo, el sentimiento positivo en el sector de las energías renovables y las expectativas de inversiones en infraestructura en la Unión Europea respaldan aún más el precio de las acciones del fabricante de turbinas eólicas.

Fuente: xStation

