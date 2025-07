El Dax 40 continúa su escalada 📈

El s贸lido sentimiento de Wall Street respalda a los mercados europeos, con el DAX 40 subiendo un 0,53%. Cotizaci贸n del Dax 40 Noticias corporativas del Dax 40 Gerresheimer AG ha anunciado oficialmente la finalizaci贸n de las negociaciones con fondos de capital privado sobre una posible adquisici贸n. Tras analizar el estado de las negociaciones, la direcci贸n de la empresa concluy贸 que continuar las conversaciones no beneficiaba a la empresa ni a sus accionistas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil En los pr贸ximos meses se acelerar谩 la revisi贸n estrat茅gica de la divisi贸n de Vidrio Moldeado de la compa帽铆a, cuyos resultados se presentar谩n a m谩s tardar el D铆a del Mercado de Capitales, el 15 de octubre.

La compa帽铆a reafirm贸 su compromiso con proyectos de crecimiento, con un fuerte enfoque en sistemas y soluciones para el segmento de productos biol贸gicos.

Gerresheimer tambi茅n mantuvo su previsi贸n a medio plazo de crecimiento org谩nico de los ingresos entre el 6% y el 9% y un margen EBITDA ajustado org谩nico del 23% al 25%. Seg煤n informes anteriores, KPS finaliz贸 las negociaciones con Warburg Pincus sobre una oferta por Gerresheimer. La ausencia de una oferta formal podr铆a decepcionar a los inversores especulativos que se hab铆an posicionado para una adquisici贸n con prima. Precio de聽Gerresheimer Fuente: xStation5



