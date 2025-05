El Dax 40, en fase de consolidación 📌

Los mercados europeos muestran un sentimiento mixto en la sesi贸n de hoy, mientras los inversores siguen de cerca Wall Street, donde la volatilidad ha disminuido y los principales 铆ndices est谩n perdiendo fuerza tras las recientes subidas. No obstante, es importante destacar que el DAX 40 se mantiene en una fase de consolidaci贸n cerca de m谩ximos hist贸ricos y sube casi un 20% en lo que va de a帽o, a pesar de la fuerte ca铆da del 15% en abril. Cotizaci贸n del Dax 40 Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Las acciones de RENK Group se recuperan聽 RENK Group AG, proveedor alem谩n de sistemas y componentes de propulsi贸n para los sectores civil y de defensa, se recupera tras el anuncio de la semana pasada de que duplic贸 sus pedidos y alcanz贸 una cartera de pedidos r茅cord. En el primer trimestre de 2025, la compa帽铆a se incorpor贸 al 铆ndice mDAX, y los analistas de JP Morgan mejoraron su calificaci贸n para la acci贸n. En el primer trimestre de 2025, RENK registr贸 un aumento del 163,5 % en la cartera de pedidos , alcanzando los 549 millones de euros, frente a los 208 millones del a帽o anterior. La cartera de pedidos alcanz贸 los 5.500 millones de euros, y la capitalizaci贸n burs谩til de la compa帽铆a se acerca a los 7.000 millones de euros.

El sector de defensa se ha convertido claramente en el principal motor de crecimiento de la compa帽铆a.

En el segmento de Soluciones de Movilidad Vehicular (VMS), los ingresos aumentaron un 28,1 %, hasta los 172 millones de euros, y el EBIT ajustado se dispar贸 un 46,6 %, hasta los 29 millones de euros, lo que se traduce en un margen EBIT del 16,6 %. La entrada de pedidos se dispar贸 un 404,2%, hasta los 397 millones de euros, impulsada por dos importantes contratos del Ej茅rcito de EE. UU. por valor de m谩s de 150 millones de d贸lares, relacionados con sistemas de transmisi贸n para las plataformas BFV y AMPV.

Al mismo tiempo, el segmento Naval e Industrial registr贸 una disminuci贸n del 6,9% en los ingresos , hasta los 73 millones de euros, debido principalmente a retrasos en los proyectos a trimestres posteriores. A pesar de ello, el EBIT de este segmento aument贸 un 54,7%, hasta los 7 millones de euros, con una mejora del margen del 10,2%. La entrada de pedidos aument贸 un 24,9%, impulsada por importantes contratos navales internacionales.

El segmento de Cojinetes de Deslizamiento tuvo un rendimiento acorde con las expectativas, con un aumento del 6,8% en los ingresos, hasta los 31 millones de euros, y un crecimiento del EBIT del 9,3%, hasta los 5 millones de euros. El margen EBIT mejor贸 hasta el 17,3%, mientras que la entrada de pedidos disminuy贸 ligeramente un 5,2%, hasta los 37 millones de euros, sin afectar significativamente al rendimiento general del segmento. RENK prev茅 que los ingresos anuales alcancen los 1.300 millones de euros, lo que implica un m煤ltiplo precio-venta de aproximadamente 6x, y un EBIT ajustado de entre 210 y 235 millones de euros. Con una capitalizaci贸n burs谩til cercana a los 7.000 millones de euros, la valoraci贸n se vuelve cada vez m谩s exigente en t茅rminos de precio-beneficio. A largo plazo, la compa帽铆a aspira a alcanzar 2.000 millones de euros en ingresos para 2028 y 300 millones de euros en EBIT para 2027. En este escenario, adem谩s, la empresa recalc贸 que estas previsiones se basan en la elevada cartera de pedidos actual y la solidez operativa, excluyendo el posible aumento del gasto en defensa de la UE.

