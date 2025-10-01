El Dax 40 en máximos de las últimas 6 semanas 📈

Los índices europeos cotizan hoy con optimismo generalizado. ¿Cuáles son los puntos clave en los que se está centrando el mercado? :
-
Los datos finales de inflación del IPC de la Eurozona para septiembre coincidieron con las previsiones, situándose en el 2,3 % interanual.
-
Los PMI manufactureros preliminares de Alemania y la eurozona superaron las expectativas.
-
Puma y Adidas avanzan tras el anuncio de Nike (NKE.US) de unos resultados mejores de lo esperado.
-
El cierre del gobierno estadounidense ha tenido poco impacto en los mercados europeos.
-
Las acciones de la empresa alemana especialista en geotermia Daldrup & Söhne (4DS.DE) suben más del 6 % tras los sólidos resultados semestrales.
Cotización del Dax 40
El Dax 40 se sitúa por encima de la EMA50 (línea naranja), cotizando a sus niveles más altos desde el 2 de septiembre de 2025. El cierre del gobierno estadounidense no ha afectado significativamente el sentimiento del mercado global.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Fuente: xStation5
Fuente: Bloomberg Finance L.P.
Fuente: Bloomberg Finance L.P.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "