El Dax 40 extiende las subidas📈

El Dax 40 prolonga la jornada alcista de ayer y aterriza en nuevos máximos. El sentimiento en la bolsa europea es sólido tras la excelente sesión de ayer en Estados Unidos, donde el Nasdaq 100 subió un 1,2%. Dentro de las empresas que cotizan dentro del Dax 40, Rheinmetall se impulsa un 1% y cotiza en su máximo histórico a 660 euros por acción mientras que el fabricante de acero y principal proveedor naval alemán Thyssenkrupp sube más del 3% tras unos datos industriales alemanes mejores de lo previsto. El crecimiento intermensual de los pedidos de fábrica cayó menos de lo esperado (1,5% frente a las previsiones del 2%). El crecimiento interanual fue del 5,7% frente a las expectativas del 1,9%.  A nivel corporativo, vemos a SCHOTT Pharma, Uniper e Hypoport caer un 2%. Por su parte, el sector automovilístico alemán sigue retrocediendo, con Porsche y Volkswagen, ambas pertenecientes al Dax 40, cayendo un 1%. Cotización del Dax 40

Fuente: xStation5 Fuente: Bloomberg Financial L.P. Aurubis, Continental y Puma en alza Las acciones del mayor procesador de cobre de Europa, Aurubis, se beneficiaron de unos costes energ茅ticos m谩s bajos y de unos precios de las materias primas m谩s altos, aunque el entorno del mercado se caracteriz贸 por la volatilidad y los altos niveles de incertidumbre. El beneficio antes de impuestos aument贸 un 19% interanual hasta los 413 millones de euros en 2023/24, y la empresa aument贸 su dividendo en 0,10 euros por acci贸n, hasta los 1,40 euros. La empresa tiene como objetivo unos beneficios de entre 300 y 400 millones de euros el a帽o que viene, pero el mercado ya hab铆a "considerado" su probable descenso, debido al deterioro de las perspectivas de precios en los mercados de suministro y al coste de poner en marcha m谩s proyectos, seg煤n cit贸 la empresa en septiembre. 聽 Fuente: xStation5 Las acciones del fabricante de neum谩ticos Continental suben despu茅s de que Bernstein elevara la calificaci贸n de la empresa. El mercado espera que el negocio de la compa帽铆a se vuelva m谩s s贸lido el pr贸ximo a帽o, especialmente con una fuerte exposici贸n al mercado europeo de piezas de recambio de alto margen, que est谩 volviendo a un impulso de crecimiento,聽con una "escisi贸n" optimista de su unidad de piezas de automoci贸n.

Bridgestone y Michelin podr铆an beneficiarse de las tendencias el pr贸ximo a帽o. Adoptaron una visi贸n negativa de Pirelli, cambiando su recomendaci贸n a "rendimiento inferior", se帽alando los aranceles que no se reflejan en la valoraci贸n, los pedidos m谩s d茅biles de los EE. UU. y la investigaci贸n del gobierno italiano al principal accionista de la compa帽铆a, lo que probablemente mantendr谩 la acci贸n en la incertidumbre hasta marzo de 2025. Las acciones de Continental suben un 2% y contin煤an su impulso por encima de la l铆nea de tendencia bajista y la EMA200 promedio (l铆nea roja). 聽 聽 Fuente: xStation5

