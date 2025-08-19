El Dax 40 modera su avance por debilidad en defensa

El DAX 40 abrió la sesión con una ligera caída, presionado principalmente por el retroceso en las acciones del sector defensa. La posible reducción en la demanda de material bélico, ante señales de avance en las negociaciones de paz, está afectando a varios de los principales fabricantes europeos. Mientras tanto, el mercado mantiene una actitud cautelosa en una jornada con pocos datos macroeconómicos relevantes, a la espera de próximos estímulos que puedan marcar la dirección de los índices.

No hay resultados empresariales significativos ni datos macroeconómicos en el mercado europeo, por lo que los inversores esperan el próximo impulso, principalmente de la Reserva Federal (FED). Este miércoles se publicarán las llamadas Actas del FOMC, que mostrarán el registro de las discusiones de la última reunión. Las Actas podrían revelar, en mayor medida que el comunicado, la opinión de otros miembros, además de Jerome Powell, sobre las perspectivas de los tipos de interés. Por supuesto, desde la perspectiva de la Fed, el evento más importante será el simposio económico del viernes en Jackson Hole, cuyo evento principal serán los discursos de Powell y otros miembros de la Fed.

Líderes de países europeos seleccionados y de la OTAN se reunieron ayer con Donald Trump para continuar las negociaciones de paz. Estados Unidos declara su disposición a ofrecer garantías tras el fin de la guerra, mientras que los líderes de la UE y la OTAN abogan por nuevas sanciones.

Actualmente, la economía y el mercado de la UE se encuentran bajo presión debido a los aranceles estadounidenses, la competencia de China, las amenazas de Rusia y problemas internos, como el bajo crecimiento y la deuda. Considerando las valoraciones, actualmente los inversores parecen creer que la Comunidad Europea superará la mayoría de estos problemas, pero la pregunta es si estas esperanzas se verán justificadas.

Cotización del Dax 40





El Dax 40 se encuentra actualmente en medio de un canal de consolidación, con una tendencia alcista. El mercado defendió la línea de tendencia en el promedio de la EMA100, que sirve como un sólido soporte en caso de caídas. La siguiente resistencia a superar en el índice es el máximo histórico del mes pasado, en el nivel de 24757.

Noticias sobre compañías

La esperanza de un fin de guerra está hundiendo las acciones de las empresas de defensa. La posibilidad de poner fin a las hostilidades y reducir la demanda de armas y municiones impacta negativamente en las acciones de los gigantes europeos de la industria de defensa. Rheinmetall (RHM.DE) ha bajado más de un 3%. Dassault (AM.FR) ha perdido más de un 2%. BAE (BA.UK) también ha bajado más de un 2%.

Stratec (SBS.DE): La empresa de diagnóstico médico publicó su informe para el primer semestre de 2025, que el mercado recibió muy positivamente. Las ventas están aumentando y el margen se mantiene estable, lo que resulta en una apertura con gap-up. Actualmente, el aumento de precio supera el 3%.

Merck KGaA (MKR.DE): Otro banco de inversión ha rebajado la calificación de las acciones de la empresa de biotecnología. Las valoraciones están reaccionando con una caída de aproximadamente un 1%.

¿Cómo invertir en el Dax 40?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.