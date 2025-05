El Dax 40 regresa a la zona de máximos históricos

Las bolsas europeas se muestran alcistas tras el impulso dado por la Casa Blanca a las empresas de semiconductores .El Dax 40 avanza un 1,1 % en el mercado al contado, mientras que el CAC 40 francés avanza un 1,05 % y el FTSE100 británico avanza un 0,35 %. Los inversores se centran en la decisión del Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés. El Dax 40 roza máximos El Dax 40 ha vuelto a alcanzar la zona de máximos históricos, reflejando el optimismo de los inversores y la fortaleza del mercado europeo. En los últimos días, el selectivo ha registrado avances significativos, impulsado por datos económicos favorables y el desempeño positivo de varias empresas clave. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil A pesar de la volatilidad global, el Dax 40 ha logrado mantenerse en una tendencia alcista, superando niveles de resistencia técnica y consolidando su posición como uno de los índices más sólidos del continente. Sin embargo, los analistas advierten que factores macroeconómicos y decisiones políticas podrían influir en su evolución futura, por lo que los inversores siguen atentos a cualquier señal de cambio en la dinámica del mercado Mapa de calor de las acciones europeas. Fuente: xStation Cotización del Dax 40 El Dax 40 ha subido un 0,81 % intradía hoy. El contrato se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días (línea azul) y está recuperando por completo las caídas iniciadas a finales de marzo. Desde una perspectiva técnica (EMA exponencial), el Dax 40 está retomando su tendencia alcista y ya se encuentra cerca de su máximo histórico. Fuente: xStation Noticias de empresas Las acciones de AP Moeller Maersk (MAERSKA.DK) suben un 0,5% tras el anuncio de la naviera danesa de unos resultados ligeramente mejores de lo esperado para el primer trimestre del año fiscal: - Ingresos: 13.320 millones de dólares (previstos: 13.220 millones de dólares) - EBITDA: 2.710 millones de dólares (previstos: 2.560 millones de dólares) - El EBITDA subyacente del año fiscal se sitúa entre 6.000 y 9.000 millones de dólares (previstos: 6.940 millones de dólares) - El EBIT subyacente del año fiscal se sitúa entre 0.000 y 3.000 millones de dólares (previstos: 1.480 millones de dólares) - El comercio mundial de contenedores para el año fiscal se sitúa entre el -1% y el +4%, estimado previamente en torno al +4%. Las acciones de Infineon (IFX.DE) suben un 3,25% tras el anuncio de la compañía de TI de unos beneficios del segundo trimestre de 2025 ligeramente mejores de lo esperado y de los beneficios derivados de la mejora de la confianza en las empresas tecnológicas de Wall Street antes del... Sesión: • Beneficio total del segmento: 601 millones de euros (previsto: 578,8 millones de euros) • Margen de beneficio bruto (GIP): 9,6 % (previsto: 13 %) • Ingresos: 3.590 millones de euros (previsto: 3.610 millones de euros) • Previsión de ingresos para el tercer trimestre: 3.700 millones de euros (previsto: 3.840 millones de euros) El aumento de los ingresos en el segundo trimestre confirma la recuperación económica prevista. Las disputas arancelarias generan incertidumbre en el segundo semestre del ejercicio, junto con efectos cambiarios negativos, según informó la compañía. También se observa un crecimiento superior al 2 % en las acciones de Rheinmetall (RHM.DE). El aumento del precio de las acciones en este caso se debe también a los resultados del primer trimestre de 2025: • BPA: 1,92 EUR (previsto: 1,49 EUR) • Margen operativo: 8,7 % • Beneficio operativo: 199 millones de EUR, +49 % interanual • Ventas: 2.310 millones de EUR (previsto: 2.050 millones de EUR) • Previsión de ventas para el ejercicio: entre un 25 % y un 30 % • Previsión de margen operativo para el ejercicio: ~15,5 % (previsto: 15,7 %)

