El Dax 40 se desploma casi un 2%

- El Dax 40 retrocede ante el aumento de la tensión geopolíñtica.
- Rheinmetall acusa caídas de más del 1%.
- El Dax 40 retrocede ante el aumento de la tensión geopolíñtica.
- Rheinmetall acusa caídas de más del 1%.
El Dax 40 baja un 1,7% en estos momentos y se acerca a una prueba de la media móvil exponencial de 50 sesiones (EMA50). El RSI ha caído por debajo de 47 y el MACD muestra un cruce bajista de sus medias móviles. Esta media actúa como un importante soporte de impulso, y si se rompe, se abriría el camino hacia una prueba de la zona de 24.000. También se observan caídas en otros mercados bursátiles europeos como Francia y el Reino Unido. El sentimiento en torno a los activos estadounidenses también se está debilitando. Los mercados se ven lastrados por la incertidumbre en torno al acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa.
A partir del 1 de febrero, es probable que los aranceles para ocho países designados por Trump —entre ellos Alemania, Francia y el Reino Unido— aumenten en 10 puntos porcentuales, desde el 15 % actual. Europa podría responder con medidas de represalia, posiblemente dirigidas a los intereses de las grandes tecnológicas americanas en el Viejo Continente.
La debilidad actual se nota incluso en las acciones del grupo de defensa Rheinmetall (-1,66%), que inicialmente se benefició de la escalada de tensiones entre Washington, Bruselas y Londres.
Cotización del Dax 40
El Dax 40 ha caído casi 1.000 puntos desde su máximo histórico.
Wall Street intenta recuperarse y Meta Platforms sube un 3,5%
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (22.01.2026)
La venta masiva del VIX se profundiza en medio del repunte en Wall Street
¿Precio del Ethereum en tendencia bajista?
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "