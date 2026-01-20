El Dax 40 se desploma casi un 2%

El Dax 40 baja un 1,7% en estos momentos y se acerca a una prueba de la media móvil exponencial de 50 sesiones (EMA50). El RSI ha caído por debajo de 47 y el MACD muestra un cruce bajista de sus medias móviles. Esta media actúa como un importante soporte de impulso, y si se rompe, se abriría el camino hacia una prueba de la zona de 24.000. También se observan caídas en otros mercados bursátiles europeos como Francia y el Reino Unido. El sentimiento en torno a los activos estadounidenses también se está debilitando. Los mercados se ven lastrados por la incertidumbre en torno al acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa.

A partir del 1 de febrero, es probable que los aranceles para ocho países designados por Trump —entre ellos Alemania, Francia y el Reino Unido— aumenten en 10 puntos porcentuales, desde el 15 % actual. Europa podría responder con medidas de represalia, posiblemente dirigidas a los intereses de las grandes tecnológicas americanas en el Viejo Continente.

La debilidad actual se nota incluso en las acciones del grupo de defensa Rheinmetall (-1,66%), que inicialmente se benefició de la escalada de tensiones entre Washington, Bruselas y Londres.

Cotización del Dax 40

El Dax 40 ha caído casi 1.000 puntos desde su máximo histórico.