El Dax 40 se encuentra con sentimientos encontrados

Los mercados europeos cotizaron, en general, ligeramente al alza durante la sesión del jueves. El Dax 40 se mantuvo estable, con una contracción de casi un 0,25%. Hoy, la atención de los inversores se centra en los datos del IPP de Estados Unidos y el informe trimestral de Hugo Boss. Cualquier información sobre las negociaciones entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia podría ser igualmente importante. Además, Rheinmetall (RHM.DE) y Volkswagen (VOW1.DE) se enfrentan a una nueva colaboración, ya que la planta de VOW en Osnabrück se está reorientando hacia la producción de vehículos blindados. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el mercado europeo en general, observamos una percepción mixta de los inversores. Por un lado, observamos aumentos significativos en los precios de las acciones mineras y farmacéuticas, y por otro, caídas significativas en el sector automotriz. Fuente: xStation Cotización del Dax 40 El índice alemán, el Dax 40, pierde un 0,35% intradía hoy. El soporte más importante para el índice sigue siendo la media móvil exponencial (EMA) de 50 días (línea azul en el gráfico) y el área de soporte de la zona de consolidación, en casi 21.230 puntos. Técnicamente, el Dax 40 mantiene una tendencia alcista estable. Fuente: xStation Las acciones de Hugo Boss impulsan al Dax 40 Las acciones de Hugo Boss (BOSS.DE) suben un 2,0% a pesar de que las previsiones de ventas del fabricante de ropa para 2025 no alcanzan las estimaciones de los analistas. Por otro lado, la dirección de la compañía afirmó que se espera que las ventas en América crezcan en porcentajes de un solo dígito bajo en 2025. La compañía prevé una mejora significativa de la rentabilidad en el año fiscal 2025, respaldada por un enfoque continuo en la implementación de la eficiencia de costes. Pronóstico anual de Hugo Boss Ventas: 4.200 millones de euros a 4.400 millones de euros, estimado en 4.440 millones de euros

Ebit: 380 millones de euros a 440 millones de euros, estimado en 416,7 millones de euros

Margen de Ebit: 9% a 10%, estimado en 9,48%

Inversión: 200 millones de euros a 250 millones de euros Resultados de Hugo Boss del cuarto trimestre Ebit: 126 millones de euros, +4,1% interanual, estimado en 127,3 millones de euros

Beneficio neto: 84 millones de euros, -1,2% interanual, estimado en 83,8 millones de euros

Ventas: 1.250 millones de euros, +6,1% interanual, estimado en 1.200 millones de euros Resultados de Hugo Boss de 2024 Ebit: 361 millones de euros, -12% interanual, estimado en 361,2 millones de euros

Dividendo por acción: 1,40 euros frente a 1,40 euros 1,35 interanual, estimado en 1,20 EUR

Ventas: 4.310 millones de EUR, +2,6% interanual, estimado en 4.250 millones de EUR Información de analistas SEB Equities mejora la calificación de Zealand Pharma a "comprar"; precio de mercado: 850 coronas Rebajas de acciones Grupo Santander rebaja la calificación de BP a "neutral"; precio de mercado: 460 peniques

HSBC rebaja la calificación de Bilfinger a "mantener"; precio de mercado: 73 euros

Stifel rebaja la calificación de Puma a "mantener"; precio de mercado: 25 euros

BNPP Exane rebaja la calificación de Puma a "neutral"; precio de mercado: 25 euros

Jefferies rebaja la calificación de Thales a "mantener"; Precio objetivo: 240 euros

Dassault Aviation recibió una recomendación de compra en Jefferies; precio objetivo: 350 euros

Hensoldt recibió una recomendación de bajo rendimiento en Jefferies; precio objetivo: 55 euros

Julius Baer restableció una recomendación de compra en Goldman; precio objetivo: 77 francos suizos

Leonardo recibió una recomendación de compra en Jefferies; precio objetivo: 52 euros

Rheinmetall recibió una recomendación de compra en Jefferies; precio objetivo: 1540 euros ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "