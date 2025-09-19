El Dax 40 sube a medida que las acciones europeas se recuperan

Las acciones europeas subieron levemente el viernes, con el índice alemán, el Dax 40, teniendo avances del 0.7%, gracias a la recuperación de la mayoría de los sectores.

La confianza de los inversores se vio influenciada por la dinámica comercial, con la atención puesta en una llamada programada entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, tras el progreso de las negociaciones de TikTok en Madrid. Las preocupaciones comerciales también afectaron a las empresas de logística, con fuertes caídas en las cotizaciones de Maersk y Kuehne + Nagel.

Los inversores también analizaron una intensa agenda macroeconómica, que incluyó el IPP alemán, las ventas minoristas del Reino Unido y la confianza empresarial francesa. Los datos de endeudamiento del Reino Unido sorprendieron al alza, impulsando los rendimientos de los bonos del Estado, mientras que los mercados asiáticos subieron gracias a la política monetaria sin cambios del Banco de Japón y los futuros estadounidenses se estabilizaron tras cierres récord en Wall Street.

Volatilidad en los sectores del índice DAX. Fuente: Bloomberg Finance LP

Noticias de empresas:

Fresenius Medical Care ha invertido 312 millones de euros para completar la compra de todas las acciones de Interwell Health dirigidas a inversores no médicos, acelerando así los planes establecidos durante la fusión de 2022 con Cricket Health y Fresenius Health Partners. A partir del 1 de octubre, Tommy P. O'Connor se convierte en el director ejecutivo de Interwell Health y responsable de su segmento de Atención Basada en el Valor. Las acciones han bajado un 0,4 %.

IG Group ha acordado la compra de la plataforma australiana de intercambio de criptomonedas Independent Reserve por 178 millones de dólares australianos (117 millones de dólares estadounidenses), lo que refuerza su oferta de activos digitales y su presencia en Asia-Pacífico. Se espera que la operación impulse el BPA en efectivo durante el primer año completo tras el cierre. Las acciones han bajado un 2 %.

Sartorius ha ampliado su planta de Illkirch, cerca de Estrasburgo, con una nueva instalación GMP para reactivos de transfección de grado farmacéutico, vitales para la fabricación de vectores virales en terapias celulares y génicas. La planta ahora cuenta con más de 8000 m² de espacio de producción, laboratorio y oficinas. La inversión fortalece la red global de Sartorius Stedim Biotech, tras las recientes mejoras en Aubagne, para impulsar el crecimiento del sector biofarmacéutico en rápida expansión.

Scout24 adquirirá las plataformas inmobiliarias españolas Fotocasa y Habitaclia de EQT por aproximadamente 153 millones de euros. Estas plataformas atraen a más de 8 millones de usuarios mensuales, albergan alrededor de 1 millón de anuncios y prestan servicio a 14.000 agentes. Se espera que generen unos 60 millones de euros en ingresos y unos 11 millones de euros de EBITDA en 2025. La operación, financiada con efectivo y líneas de crédito, se cerrará en un plazo de seis meses, a la espera de la adquisición de Adevinta España por parte de EQT. Las acciones han bajado un 5 %.

Stroeer recortó sus previsiones para 2025 y ahora espera que los ingresos y el EBITDA ajustado se mantengan en línea con los niveles de 2024 (2.050 millones de euros y 626 millones de euros, respectivamente), alegando dificultades geopolíticas y macroeconómicas en el sector publicitario. El grupo aún espera aumentar su participación de mercado en el mercado publicitario alemán a pesar de las menores perspectivas de crecimiento.