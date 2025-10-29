El DAX 40 sube ligeramente impulsado por automotrices 📈 Mercedes avanza un 5 % tras buenos resultados de ventas

Mercedes-Benz, BMW, BASF y entidades financieras como Deutsche Bank lideran las subidas en la sesión de hoy, mientras los mercados aguardan la decisión de la Reserva Federal a las 19:00 GMT y la posterior rueda de prensa del presidente Jerome Powell a las 14:30 GMT -3. El índice alemán DE40 se consolida en un rango estrecho de negociación, tratando de mantener la media móvil exponencial de 50 días (EMA50) como soporte clave, situada en torno a los 24.300 puntos.

Fuente: xStation5

Volatilidad de acciones en el DAX alemán hoy. Fuente: Bloomberg Finance L.P.

Mercedes-Benz – Resultados del 3T 2025: chips, caída de beneficios y resistencia del mercado

El beneficio neto del tercer trimestre cayó un 30,8 % hasta los 1.190 millones de euros, frente a 1.710 millones en el mismo periodo del año anterior.

A pesar del descenso, los resultados superaron las previsiones de los analistas (1.090 millones €), lo que impulsó las acciones de Mercedes un 6 % en Fráncfort.

La compañía tranquilizó a los inversores sobre el suministro de semiconductores , indicando que las necesidades de corto plazo están cubiertas, aunque continúa el esfuerzo por diversificar fuentes a nivel global.

, indicando que las necesidades de corto plazo están cubiertas, aunque continúa el esfuerzo por diversificar fuentes a nivel global. El problema de suministro se agravó tras la incautación de Nexperia por parte de las autoridades neerlandesas, que provocó una prohibición de exportación de componentes clave por parte de China.

por parte de las autoridades neerlandesas, que provocó una de componentes clave por parte de China. El CEO Ola Källenius calificó la situación como una “ escasez inducida políticamente ” en medio de las tensiones comerciales entre EE. UU. y China.

calificó la situación como una “ ” en medio de las tensiones comerciales entre EE. UU. y China. Mercedes también enfrenta aranceles elevados en EE. UU. : un 15 % sobre exportaciones de la UE y un 25 % sobre piezas importadas fuera de América del Norte.

: un 15 % sobre exportaciones de la UE y un 25 % sobre piezas importadas fuera de América del Norte. Las ventas en China descendieron un 27 % , contribuyendo a una caída del 12 % en el volumen global de ventas .

descendieron un , contribuyendo a una . Para reforzar su presencia local, Mercedes está colaborando con la firma china de conducción autónoma Momenta .

. Källenius advirtió que la “hipercompetencia en China no desaparecerá en el corto plazo”.

El impacto del caso Nexperia ya genera preocupación en la industria automotriz en general, con fabricantes como Nissan y Volkswagen alertando sobre posibles interrupciones de producción.

___________

¿Te interesa aprovechar los movimientos del DAX y el potencial del sector automotriz europeo?

Abre hoy tu cuenta real con XTB y accede al mercado con análisis y herramientas profesionales:

👉 https://www.xtb.com/lat/cuenta-real?utm_source=news_rsh