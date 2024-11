El Dax 40 sufre presionado por Wall Street

El sentimiento en el mercado de valores alemán, el DAX 40, es débil hoy y no destaca en comparación con Europa, donde hoy vimos principalmente caídas. El fortalecimiento del yen ha tenido un impacto en el Nikkei de Japón, y los índices chinos también están teniendo una sesión más débil (datos de PIB de Hong Kong decepcionantemente débiles). Lo más importante es que se están viendo caídas en el mercado de valores de Estados Unidos, donde los resultados (muy sólidos) de Meta Platforms y Microsoft trajeron inesperadamente caídas de casi el 4% para las acciones de ambas compañías en la sesión previa a la apertura de hoy, lo que ejerció presión sobre varios sectores tecnológicos. El mercado espera la publicación de la inflación del PCE, las solicitudes de prestaciones y los datos de gastos e ingresos de los hogares estadounidenses para septiembre. El sentimiento en los mercados bursátiles europeos es débil en su mayoría. La francesa Total (TTE.FR) está cayendo cerca del 3%; la estadounidense Eli Lilly también está perdiendo casi el 2,7% frente a Novo Nordisk (NOVOB.DK) en una ola de caídas. Los datos de inflación del IAPC de Italia y Francia también superaron ligeramente las expectativas. Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El DAX 40 cae lastrado por Wall Street Las caídas que ha registrado Wall Street, donde además de las caídas registradas por Meta y Microsoft también se han notado los descensos de Robinhood, que ha caído un 10%, Microstrategy, que registró un descenso del 8%, o Starbucks, que retrocedió un 1%, han tenido un impacto directo dentro del DAX 40, que se anota una caída del 0,5%. Actualmente, el DAX 40, que en la jornada de ayer también se anotó un descenso del 1,5% por los resultados de Volkwsagen, se encuentra en los 19.242 puntos. Cotización de Airbus (AIR.DE) Además de los movimientos del DAX 40 y los índices globales, hoy hemos conocido que Airbus ha decidido mantener su calendario de entregas previsto para 2024, a pesar de las preocupaciones del mercado sobre su cadena de suministro. El mercado reaccionó positivamente a la noticia. La compañía entregó 497 aviones este año y pretende cumplir su objetivo de 770 entregas este año. La compañía dijo que se centrará en una importante transformación empresarial en los sectores de defensa y espacio. En el sector de satélites, la compañía despedirá a 2.500 empleados a mediados de 2026. Las ganancias por acción aumentaron un 22% interanual a 983 millones de euros; los ingresos aumentaron un 5% interanual a 15.700 millones de euros.

Se espera que la producción del A320 alcance los 75 aviones mensuales en 2027 y la del A220 los 14 aviones mensuales en 2026. La producción actual del A330 es de 4 aviones mensuales, pero el objetivo es 12 A350 en 2028. Los inversores están reaccionando positivamente a la noticia y esperan que la empresa aumente su tamaño en los próximos años. Airbus se está beneficiando indirectamente de la debilidad de la estadounidense Boeing. Las acciones de la compañía están luchando por superar de forma sostenible los 142 EUR por acción, donde vemos el retroceso de Fibonacci de 23,6 de la onda ascendente de 2020. Fuente: xStation5 Analistas Goldman Sachs ha mejorado la recomendación de compra de las acciones de flatexDEGIRO (FTK.DE), con un precio objetivo de 17 EUR por acción frente al precio actual de 13,2 EUR. Los analistas de la bolsa suiza UBS han mejorado la recomendación de compra de las acciones de Hello Fresh (HFG.DE) a neutral

Los analistas de la bolsa suiza UBS han mejorado la recomendación de compra de las acciones de Hello Fresh (HFG.DE) a neutral ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del DAX 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

